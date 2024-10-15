Abdullah Öcalan'a çağrıda bulunmuştu... Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye tepki: 'Teröristbaşından hüküm bekleyene...'
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin grup toplantısında yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Dervişoğlu, “Terör örgütünü devlet tasfiye eder. Teröristbaşından hüküm bekleyene devlet değil, gaflet ve dalalet denir” açıklamasını yaptı.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin partisinin grup toplantısındaki “Türkiye'ye getirilirken 'her türlü hizmete hazırım' diyen terörist başı buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin” açıklamasına X hesabından yaptığı paylaşımla isim vermeden tepki gösterdi.
Dervişoğlu'nun paylaşımı şöyle:
“Terör örgütünü devlet tasfiye eder. Terörün bittiğini de devlet ilan eder! Teröristbaşından hüküm bekleyene devlet değil, gaflet ve dalalet denir!”
Terör örgütünü devlet tasfiye eder.— Müsavat Dervişoğlu (@MDervisogluTR) October 15, 2024
Terörün bittiğini de devlet ilan eder!
Teröristbaşından hüküm bekleyene devlet değil,
gaflet ve dalalet denir!..
NE OLMUŞTU?
Partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, siyasetteki 'çözüm süreci' tartışmasına tepki gösterdi. PKK terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan'a çağrı yapan Bahçeli, "Türkiye'ye getirilirken 'her türlü hizmete hazırım' diyen terörist başı buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin" ifadelerini kullandı.
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