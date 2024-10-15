Devlet Bahçeli'den, Abdullah Öcalan'a çağrı: 'Örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin'

Yayınlanma: 15.10.2024 - 10:37

Güncelleme: 15.10.2024 - 11:25

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alan Bahçeli, "Meclis'te yapılan kapalı oturumdan sonra Özgür Bey'in açıklamaları büyük bir hezeyandır. CHP'nin baktığı yer milli bir bakış değildir" diye konuştu.

3. MADDEYİ HEDEF ALAN NUMAN KURTULMUŞ'A TEPKİ

Anayasa'nın 3. maddesini hedef alan Numan Kurtulmuş'a sert sözler sarfeden Bahçeli, "Devlet millettir, millet de devlettir. Devlet, ülkesi ve milletiyle bir ve bütündür. İkisini birbirinden ayırmak, ayrı değerlendirmek, zaman zaman da çatıştırmak fahiş bir yanlış olmanın yanı sıra devlet onurunu hazmedemeyen nevzuhur demokrat yobazların handikap ve hüsranıdır" dedi.

Bahçeli, "Devleti milletten ayırmak, milleti devletten ayrıştırmak su katılmamış bölücülüktür ve çok tehlikelidir" tepkisini gösterdi.

'ÇÖZÜM SÜRECİ' TARTIŞMASI: SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Siyasetteki 'çözüm süreci' tartışmalarına da tepki gösteren Bahçeli, "Terörün her türlüsünü defetmenin sonsuz kararlılığındayım. 1984'ten beri devam eden PKK terörünün nasıl bir yıkıma yol açtığını en iyi bilenlerden biriyim. Terörle siyaset arasında bir bağ yoktur. Hem siyaset hem terör aynı kalıba giremez, aynı ağza sığınamaz. Ya siyaset ya terör, ya siyaset ya silah! Bölücü terörün kökü kazınmalı. Türkiye Cumhuriyeti'nin terörle müzakeresi, görüşmesi, anlaşma yolları araması, yeni süreçlerin çabası sadece ve sadece terör örgütünün değirmene su taşımaktır" tepkisini gösterdi.

ÖCALAN'A ÇAĞRI

PKK terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan'a çağrı yapan Bahçeli, "Türkiye'ye getirilirken 'her türlü hizmete hazırım' diyen terörist başı buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin. Ama devletin terörle masaya oturmasını hiç kimse, hiçbir şart altında beklemesin, aklından dahi geçirmesin" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

* İsrail tehdidinde tüm eşikler aşılmış sözün hükmü hepten aşınmıştır. İsrail şiddetin bütün düğmelerine basmıştır. İsrail öyle bir aşamaya gelmiştir ki bir yanda Birleşmiş Milletler Genel Başkanı'nı istenmeyen adam ilan etmiş ve bir terör örgütüne dönüşmüştür.

* İsrail Maliye Bakanı vaadedilmiş topraklar hayalini sıralarken Mısır Suudi Arabistan'ı rencide etmiştir. Akan kana seyirci kalınamaz. Birleşmiş Milletler derhal kuvvet kullanmalı suçlular adalet önünde yargılanmalıdır. İsrail, Türkiye Cumhuriyeti aleyhine çok ciddi bir güvenlik tehdidir. CHP'nin gelişmeler karşısındaki ciddiyetsiz ikircikli tavrı çok ciddi bir problemdir.

'NORMALLEŞME' ÇIKIŞI

* Normalleşme takıntısı olanlara diyorum ki geçin bunları geçin, siyasi tarihimize bakın. CHP'nin gelişmeler karşısındaki ciddiyetsiz ikircikli tavrı çok ciddi bir problemdir. CHP'nin durduğu yer Türk milletinin durduğu yer değildir. Huylu huyundan vazgeçmez ama biz yine de CHP'den umudu kesmeyeceğiz. Meclis'te yapılan kapalı oturumdan sonra Özgür Beyin açıklamaları büyük bir hezeyandır. CHP'nin baktığı yer milli bir bakış değildir. CHP'nin makul bir pozisyon alacağı günleri bekleyeceğiz.

"FİLİSTİN DEVLETİ MUTLAKA TANINMALIDIR"

* Dünyanın geneli bıçak sırtındadır. Çok dikkatli olmamız gerekmektedir. Lübnan'daki vatandaşlarımızın zamanında tahliyesi, teselli eden bir gelişmedir. MHP hem içimizde, hem de dışımızda barış kuşağının egemen olmasını iliklerine kadar arzulamaktadır. Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devleti mutlaka tanınmalıdır.

* Lübnan'da bulunan vatandaşlarımız zamanında tahliyesi milletimizi teselli eden bir gelişmedir. MHP, hem içimizde hem de dışımızda barış havasının egemen olmasını iliklerine kadar arzulamaktadır. Çatışmanın sonu yoktur. 1967 sınırları temelinde bağımsız başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devleti mutlaka kurulmalıdır. Siyaset, etrafı kordonla çevrilmiş ring alanı, siyasetçiler de boksör değildir. Mesele biz olmanın emsalsiz sırrına erişmektir. Her şey Türkiye içindir. Önce ülkem milletim sonra partim ve ben anlayışı bizim partimizin anlayışıdır.

3. MADDE TARTIŞMALARI

* Türkiye Cumhuriyeti bir demokrasi zaferidir. Türk devlet felsefesine hangi açıdan bakarsak bakalım devlet millettir, millet devlettir. Devleti milletten ayırmak su katılmamış bölücülüktür ve çok tehlikelidir. Devlet, ülkesi ve milletiyle bir ve bütündür. ikisini birbirinden ayırmak, ayrı değerlendirmek zaman zaman da çatıştırmak büyük bir ihanettir. Devleti milletten ayırmak milleti de devletten ayırmak büyük bir şuursuzluktur.

"TERÖRİSTBAŞI, ÇIKSIN TERÖRÜ BİTİRDİĞİNİ İLAN ETSİN"

* Ya siyaset ya terör, ya siyaset ya silah, arası, ortası, şurası, burası yoktur. Bölücü terörün kökü kazınmalı, bin yıllık kardeşlik pekişmelidir. DEM Parti'nin uzattığım eli sabote etmek amacıyla tahrik ortamından uzak durması herkesin hayrınadır. Türk-Kürt kardeştir, araya giren kalleştir, kamburdur, kanser hücresidir, kahrolmaya mahkumdur.

* Türkiye'ye getirilirken 'her türlü hizmete hazırım' diyen terörist başı buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin. Devletin terörle masaya oturmasını hiç kimse, hiçbir şart altında beklemesin, aklından bile geçirmesin. Kana değil kardeşliğe susadıklarını göstersinler. Devlet terör örgütüyle müzakere etmez kıran kırana mücadele eder.

"UZATTIĞIM EL İYİ NİYETLİ BİR ELDİR"

* Günlerdir uzattığım elden farklı sonuçlar çıkaranlar elimi devlet millet ve vatan için uzattığımı gönülden istediğimi bilmeleri faydalarına olacaktır. Biz elimizi süreç için değil, kardeşlik için uzatırız. Hakkari de bizim Edirne de bizim, İzmir de bizim Şırnak da bizim. Gün birleşme, dayanışma günüdür. Bizim gönlümüzde herkese yer vardır.

* Gün birleşme günüdür, gün dayanışma günüdür. MHP olarak bizim herkese kapımız açıktır. Bu ülke benim bu bayrak benimdir diyene kapımız açıktır.

* İlk 4 madde her türlü tartışmanın dışındadır. Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle meselesi olanın Türkiye Cumhuriyeti ile meselesi vardır, bizim de görülecek hesabımız olacaktır.