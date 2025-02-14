Abdullah Öcalan'dan Kandil'e, PYD'ye ve Kuzey Irak'a mektup!

Yayınlanma: 14.02.2025 - 13:56

Güncelleme: 14.02.2025 - 13:56

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim günü partisinin grup toplantısında yaptığı, "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" çağrısıyla başlayan sürecin ardından oluşturulan DEM Parti İmralı heyeti 28 Aralık ve 22 Ocak tarihinde iki kez Öcalan’la görüştü.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, 4 Şubat günü grup toplantısında yaptığı açıklamada, "Sayın Öcalan Kürt sorununun köklü kalıcı çözümü için demokratik bir Türkiye’nin inşası için önümüzdeki günlerde tarihi bir çağrı yapmaya hazırlanıyor" ifadesini kullanmıştı.

İMRALI HEYETİ BARZANİ VE TALABANİ'YLE GÖRÜŞECEK

Öte yandan TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan'dan oluşan İmralı heyetinin, beraberinde DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Dış İlişkiler Komisyonu üyeleri ve parti yetkilileriyle 16-17 Şubat tarihlerinde Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne giderek, burada yetkililerle görüşecekleri bildirildi.

Heyetin Erbil’de Mesut Barzani ve Neçirvan Barzani ile bir araya geleceği, daha sonra Süleymaniye’de YNK Lideri Bafil Talabani, Kubat Talabani ve YNK yetkilileri ile görüşeceği belirtildi.

ÜÇÜNCÜ KEZ İMRALI RANDEVUSU

Heyet, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nden döndükten sonra Öcalan’la üçüncü kez görüşme talebinde bulunacak

Edinilen bilgilere göre heyet bu temasların ardından bilgilendirme yapmak için Öcalan’la üçüncü kez görüşme talebinde bulunacak. Heyet, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nden döndükten sonra Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile durum değerlendirmesi yaparak açıklama yapılıp yapılmayacağına karar verecek.

15 Şubat 1999’da Öcalan’ın Milli İstihbarat Teşkilatının operasyonuyla yakalanmasının 26'ncı yılında terör örgütü PKK'dan yapılan açıklamada, "Devlet korkmasın; Önder Apo ve Kürtler devleti yıkmayacak, demokrasiye duyarlı ve açık temelde yeniden yapılandıracaktır. Türkiye toplumu korkmasın; Önder Apo ve Kürtler Türkiye’yi bölmeyecek, Kürt özgürlüğü temelinde Türkiye’nin demokratikleşmesi için çalışacaktır” ifadelerini kullandı.

CEMİL BAYIK MEKTUBU DUYURDU

Bu süreçte Öcalan’ın sürece ilişkin olarak terör örgütü PKK, PYD ile Kuzey Irak yönetimlerine birer mektup gönderdiği belirtildi.

Terör örgütünün yayın organlarından Sterk TV’ye konuşan terör örgütü KCK Yöneticisi Cemil Bayık, Öcalan’dan mektup aldıklarını açıklayarak, "Bir yandan özgürlük koşullarını sağlamayacaksın, değişim gerçekleştirmeyecekse, kanunları değiştirmeyeceksin ama diğer yandan ise Önderliğe çağrı yap 'gerilla silah bıraksın, PKK ortadan kalksın' diyeceksin. Bunun anlamı nedir? Demek ki barış olsun istemiyorsunuz, sorun çözülsün istemiyorsunuz. Eğer sorun çözülmezse, özgürlük olmazsa nasıl barış olacak? Bu şekilde hiçbir zaman barış sağlanmaz. Savaşın bitmesini istiyorlarsa o zaman Reber Apo’nun koşullarını değiştire cekler. İmralı sisteminin ortadan kaldırılması lazım" diye konuştu.