‘İmralı’ için dikkat çeken iddia: ‘Öcalan istedi, heyete katıldı’

Yayınlanma: 14.01.2025 - 19:07

Güncelleme: 14.01.2025 - 19:07

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısının ardından DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan terör örgütü PKK’nin lideri Abdullah Öcalan’ı İmralı Adası'na özel izinle giderek ziyaret etti.

Bununla beraber ilk ziyarette yer almayan Ahmet Türk İmralı heyetinin partilerle yaptığı görüşmelere katıldı.

DEM Parti milletvekili Cengiz Çandar Ahmet Türk'ün sürece dahil oluşu ile ilgili dikkat çeken bir iddiayı dile getirdi.

“BİZZAT ÖCALAN İSTEMİŞ”

Çandar katıldığı Medyascope yayınında, "Devlet Bahçeli'nin ayın 22 Ekim'de yaptığı konuşmadan sonra oldu. Bugün İmralı heyetinin bir uzvu olarak Ahmet Türk ziyaretlerde bulunuyor. Bizzat Öcalan istemiş" dedi.

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ BARZANİ’YE HABER VERMİŞ”

Çandar şu ifadeleri kullandı:

“Bir bilgi olarak söyleyeyim. Ahmet Türk, geçmişte Irak KDP’sine ve Mesut Barzani’ye eleştirilerde bulunmuştu.

Öcalan, ziyaret sırasında ‘Ahmet Türk Kürt toplumunda saygın bir isimdir, o da heyette olsun’ diye ısrarcı olunca, Türkiye Cumhuriyeti devleti Mesut Barzani’ye haber vermiş. Demiş ki ‘Ahmet Türk senin için böyle laflar etmişti, girsin mi heyete sen ne diyorsun?’ O da ‘Benim için söylediklerini biliyorum ama Kürt toplumunda karşılığı olan bir isimdir, benim için sakıncası yok’ manasında bir cevap vermiş.

Bu görüşmelerden sonra Ahmet Türk de İmralı heyetine katılmış.”