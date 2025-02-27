Abdullah Öcalan'ın çağrısının ardından: MHP'li isimden dikkat çeken paylaşım
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun" başlıklı çağrısının ardından beklenen açıklama İmralı heyeti tarafından okundu. Çağrının ardından MHP'li isimlerden ilk paylaşımlar geldi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim 2024'te "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" açıklamasında bulunmuştu.
DEM Parti İmralı heyeti, sürecin ardından terör örgütü PKK lideri Öcalan'ın mesajını kamuoyu ile paylaştı. Öcalan'ın mesajında, "PKK’nin anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır” ifadeleri yer aldı.
"BÜYÜK İŞLER CESARET İSTER"
MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Öcalan'ın çağrısının ardından sosyal medya hesabından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bulunduğu bir fotoğrafı paylaştı.
February 27, 2025
Yönter ardından partisinin İstanbul İl Başkanı Sertel Selim'in, "Büyük işler cesaret ve kararlılık ister... Yüce düşünenler büyük davalara liderlik eder..." ifadelerini yeniden paylaştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- İmralı heyeti, Öcalan'ın çağrısını okudu!
- ‘Yaveri dahi FETÖ’cü çıkmış biri…’
- Zehra gel kavga var
- Oğlunun acısına dayanamadı: Yaşamına son verdi
- Oscar ödüllü oyuncu evinde ölü bulundu!
- Özgür Özel'den flaş 'Köseler' tepkisi!
- 'Öcalan'ın yapacağı çağrının içeriği sızdı' iddiası
- Özel'den, Erdoğan'ın tehdidine ilk yanıt
- Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı!
- Komutanlar dava açıyor: MSB'den 'Özgür Özel' açıklaması