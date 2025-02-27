Abdullah Öcalan'ın çağrısının ardından: MHP'li isimden dikkat çeken paylaşım

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun" başlıklı çağrısının ardından beklenen açıklama İmralı heyeti tarafından okundu. Çağrının ardından MHP'li isimlerden ilk paylaşımlar geldi.

Abdullah Öcalan'ın çağrısının ardından: MHP'li isimden dikkat çeken paylaşım
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 27.02.2025 - 18:09

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim 2024'te "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" açıklamasında bulunmuştu.

DEM Parti İmralı heyeti, sürecin ardından terör örgütü PKK lideri Öcalan'ın mesajını kamuoyu ile paylaştı. Öcalan'ın mesajında, "PKK’nin anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır” ifadeleri yer aldı.

"BÜYÜK İŞLER CESARET İSTER"

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Öcalan'ın çağrısının ardından sosyal medya hesabından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bulunduğu bir fotoğrafı paylaştı.

Yönter ardından partisinin İstanbul İl Başkanı Sertel Selim'in, "Büyük işler cesaret ve kararlılık ister... Yüce düşünenler büyük davalara liderlik eder..." ifadelerini yeniden paylaştı.


Etiketler: #Bahçeli #Devlet Bahçeli #Öcalan

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