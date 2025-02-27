Son dakika... MHP'den Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama!

Yayınlanma: 27.02.2025 - 16:07

Güncelleme: 27.02.2025 - 16:07

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

"SAĞLIĞI ÜZERİNDEN İFTİRA ATANLAR MÜFTERİ VE MÜPTEZELDİR"

Yönter, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu açıklamada bulundu:

"Sayın Genel Başkanımla az evvel telefonla görüştüm, talimatlarını aldım, sağlığı üzerinden iftira atanlar müfteri ve müptezeldir… Liderimle her gün görüşen birisi olarak iddia edilen her menfi haberin yalan ve uydurma olduğunu açıkça ilan ediyorum… Menfur ve melun emel sahipleri ile çok kısa zaman sonra görüşeceğiz, Allah başımızdan eksik etmesin liderimi…"