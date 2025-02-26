MHP'li Sadir Durmaz'dan Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama!

Yayınlanma: 26.02.2025 - 16:06

Güncelleme: 26.02.2025 - 16:12

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve İstanbul Avrupa Yakası Belediye Meclis Üyeleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Kırklareli'nde yapıldı.

Belediye Kültür Merkezi'nde geçekleşen toplantıya Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, konuşma yaptı. Durmaz konuşmasında, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna değinerek, "Hamdolsun, Sayın Genel Başkanımızın sağlığı, dostlarını sevindirecek, düşmanlarını üzecek, hesap yapanları da kahredecek kadar iyidir" dedi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE VİZYONU ETRAFINDA KENETLENDİK"

Öte yandan terörsüz Türkiye için kenetlendiklerini söyleyen Durmaz, şu ifadeleri kullandı:

"İlk toplantımız olan Kars bölge toplantısından bugüne gerçekleştirdiğimiz 15 bölge toplantımızda da ısrarla, üzerine basa basa söylediğimiz gibi şundan emin olun ki Terörsüz Türkiye vizyonu etrafında kenetlendiğimizde emperyal güçlere ödün vermeden, terörü bitirip bölgesel istikrarla tarihi yeniden yazarız. Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimizi birlikte başarmak ve büyük Türkiye idealimizi gerçekleştirmek için gün bugündür, istikbalin yol haritasını çizmek için gün bugündür, bin yıllık kardeşliğimizi yaşatmak, ayrışmadan uzlaşmak ve yönetimde kaynaşmak için gün bugündür."