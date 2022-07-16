Abdurrahman Dilipak'tan '15 Temmuz' yazısı: Ülkenin darbeye gitmekte olduğunu herkes biliyordu
Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin değerlendirmede bulunduğu köşe yazısında, “Birçok FETÖ’cünün aramızda hâlâ itibarlı konumda olduklarını görüyoruz. Bunu da anlamak mümkün değil” dedi.
İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki cunta yapılanması tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016’da yaşananları değerlendirdiği bugünkü yazısında, “Birçok FETÖ’cünün aramızda hâlâ itibarlı konumda olduklarını görüyoruz. Bunu da anlamak mümkün değil” dedi.
Dilipak “Aslında ülkenin darbeye gitmekte olduğunu herkes biliyordu. Öğle vaktinde MİT’in de, TSK’nın da darbe olacağından haberleri vardı” dediği bugünkü yazısında, 15 Temmuz 2016’da yaşananları özetledi.
“Sürece ilişkin aslında cevabını arayan birçok soru var ama olaylar başka yönde gelişiyor. İşin siyaset, media, diplomasi ve sermaye grublarından birçok kişinin üzerine hiçbir zaman gidil(e)medi. Bu işe karışan birçok kişi, o gün ve daha sonra ülkeden ayrıldı” diyen Dilipak, şu ifadeleri kullandı:
“Gelinen noktada ne ABD ve ne de AB ülkeleri, NATO ülkeleri FETÖ’cüleri bize iade etmediler. Yargılamalar hâlâ devam ediyor. Bu arada FETÖ Borsası söylentileri ile dava süreci önemli ölçüde sulandırıldı. Verilen kararların AİHM’den dönmesi endişesi var. Bir yandan da genel aftan söz ediliyor. Birçok FETÖ’cünün aramızda hâlâ itibarlı konumda olduklarını görüyoruz. Bunu da anlamak mümkün değil”
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