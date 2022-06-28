Abdurrahman Dilipak’tan 'kaset' ve 'dosya' iddiası: 'Liste kabarık...'
Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, AKP'lilere ait yeni kasetlerin yayınlanacağını öne sürdü. Dilipak, "VIP ve CIP listeler yolda, siyasetçi, bürokrat, iş adamı, STK'lı, akademisyen, gazeteci, sanatçı, liste kabarık” ifadelerini kullandı.
AKP’ye yakın bir isme ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli kasetin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak’tan dikkat çeken açıklamalar geldi.
AKP’lilerin kendisine yazısı nedeniyle açtığı davayı hatırlatan Abdurrahman Dilipak sosyal medya hesabından “Bana, bize fahişe dedi diye 81 ilde dava açanlar, niye susuyorsunuz. Dilinizi mi yuttunuz” diye sordu.
Dilipak, “AK Parti içindeki FETÖ'nün zihniyet ikizi AKP'lilerden ve onların papatyalarından ne haber. Bu fahişe ve türevlerine karşı peki AK Partili ve KADEMli hanımlar ne zaman ses verecek” ifadelerini kullandı.
Abdurrahman Dilipak, yeni kasetlerin yayınlanacağını iddia ederek şunları yazdı:
“Bakın bunun arkası gelecek. VIP ve CIP listeler yolda, siyasetçi, bürokrat, iş adamı, STK'lı, akademisyen, gazeteci, sanatçı, liste kabarık. Adnanilerin, FETÖ'cülerin, Sauna çetesinin ve daha nicelerinin ellerindeki kasetler patladı patlayacak gibi sanki.
İş dünyasının büyüğü ortancası,yeşili,moru,kırmızı, sarısı,karası,beyazı,her renk ve her rengin her tonundan birileri var diyorlar.
Sahi gücünüz onlara değil bana mı yetiyor!Buyurun devam edin,durmak yok,yola devam.Yoksa birileri Mc Kinsey,5G,CoVID,LGBT vd bin intikamı mı bu.”
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