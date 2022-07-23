Abdurrahman Dilipak'tan AKP'ye yeni 'uyarı': 'Gitti gidiyor, geleceği görmek için kahin olmaya gerek yok'
Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, Eyüpsultan'da AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bulunduğu açılış programına katılımın çok düşük olduğuna dikkat çekmişti. Dilipak'tan AKP iktidarına "Gitti gidiyor, geleceği görmek için kahin olmaya gerek yok" uyarısı geldi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eyüpsultan Meydanı’nda 6'lı masa ve muhalefeti aldığı konuşması için Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, dün ilginç bir yorumda bulunmuştu.
İktidara karşı zaman zaman yaptığı çıkışlarıyla bilinen Dilipak, açılışa katılımın düşük olduğunu belirtmiş "AK Partide ne oluyor. 15 temmuzda fatihte, bugün cuma çıkışı Eyyub sultanda cami çıkışı meydanda bir avuç insan. Ne oluyor, bu olanlara bir anlam veren var mı?" ifadelerini kullanmıştı.
AKP'YE YİNE UYARI
Dilipak, bugünkü "Gitti gidiyor" başlıklı yazısında iktidara uyarılarda bulunurken, "Geleceği görmek için kahin olmaya gerek yok" dedi.
Dilipak, "İşin tadı kaçtı. Durum ortada. Söylenenleri bir kenara bırakın, herkes kendi şahidliği ile manzarayı görüyor aslında. Bu konuda da bütün suçu karşısındakilere yıkan bir durumla karşı karşıyayız. İnşallah, yarın 'söyledim ama dinletemedim' demek zorunda kalmam. Hep öyle oldu. 'Gidişattan belli idi' dedik hep. Geleceği görmek için keramete de gerek yok, kahin olmaya da gerek yok. Artık birçok gerçek; aklı ve vicdanı olan, öfke, ihtiras ya da korkudan akıl tutulması yaşamayanlar için 'aynel yakin' görülecek kadar açık" ifadelerini kullandı.
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