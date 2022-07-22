Abdurrahman Dilipak'tan 'açılış' sorusu: 'Bir avuç insan, AK Parti'de ne oluyor?'
Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, Eyüpsultan'da AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bulunduğu açılış programına katılımın çok düşük olduğuna dikkat çekti.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Eyüpsultan Meydanı’nda toplu açılış programına katıldı. Erdoğan'ın konuşma yapıp yine 6'l masa ve muhalefeti aldığı programla ilgili Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak'tan ise ilginç bir yorum geldi.
İktidara karşı zaman zaman yaptığı çıkışlarıyla bilinen Dilipak, açılışa katılımın düşük olduğunu belirtti.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde Saraçhane'de düzenlenen anma programında da katılımın düşük olduğunu hatırlatan Dilipak, şu ifadeleri kullandı:
"AK Partide ne oluyor. 15 temmuzda fatihte, bugün cuma çıkışı Eyyub sultanda cami çıkışı meydanda bir avuç insan. Ne oluyor, bu olanlara bir anlam veren var mı?"
Editörün notu: İfadeler olduğu gibi aktarılmıştır, imla ve anlam bozuklukları paylaşım sahibine aittir.
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