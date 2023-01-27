Son dakika... Erdoğan'dan Tahran'daki elçilik saldırısına kınama: 'Türkiye can dostu Azerbaycan'ın yanındadır'

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 16:07

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 16:08

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'daki Azerbaycan Büyükelçiliği'ne yönelik saldırıya ilişkin bir mesaj paylaştı.

"AZERBAYCAN’IN YANINDAYIZ"

Erdoğan, "Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan, bir güvenlik amirinin şehit edildiği menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Azerbaycanlı kardeşlerimize başsağlığı dileklerimi iletiyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Türkiye can dostu ve kardeşi Azerbaycan’ın yanındadır" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan, bir güvenlik amirinin şehit edildiği menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Azerbaycanlı kardeşlerimize başsağlığı dileklerimi iletiyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.



Türkiye can dostu ve kardeşi Azerbaycan’ın yanındadır. ???????? — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 27, 2023

NE OLMUŞTU?

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, ülkenin İran'ın başkenti Tahran'daki Büyükelçilik binasına silahlı saldırı düzenlendiğini ve koruma müdürünün öldürüldüğünü duyurdu.

Açıklamaya göre saldırı Tahran saatiyle 08.30'da gerçekleşti. Kalaşnikof tüfekli saldırgan, kontrol noktasını aşıp, koruma müdürünü öldürdü.

Olayda saldırıyı önlemeye çalışan büyükelçiliğin iki güvenlik görevlisinin de yaralandığı ve durumlarının iyi olduğu belirtildi. Bakanlık, saldırıyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve olayla ilgili ayrıntıların açıklanacağını bildirdi.

Tahran Polisi, bir zanlının gözaltına alındığını ve saldırının nedeninin araştırıldığını açıkladı.

Tasnim Haber Ajansı da, Tahran Emniyet Müdürü'ne dayandırdığı haberinde, zanlının elçiliğe yanındaki iki küçük çocukla birlikte gittiğini ve saldırının "kişisel nedenlerle" düzenlenmiş olabileceğini belirtti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise, büyükelçilik saldırısının bir "terör eylemi" olduğunu söyledi ve olayın acilen soruşturulup, "teröristin" cezalandırılmasını talep etti.

Aliyev Twitter'daki mesajında "Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine düzenlenen terör eylemini şiddetle kınıyorum" dedi.