Erdoğan tesis açılışında valiyi azarladı: Sen bana başka şeyler anlatıyorsun!
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılış töreninde Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya'ya kızdı. Erdoğan, "Ben sana Söğüt- Bozöğüt arasını sormuyorum. Şu anda sıkıntılı bozuk olan yer neresi Vali Bey? Sen bana başka şeyler anlatıyorsun!" dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş Söğüt Altın Madeni Tesis Açılışı ve İlk Altın Dökümü Töreni'nde konuştu.
Açılış törenine Erdoğan'ın Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya'yı azarlaması damga vurdu. Erdoğan, konuşması sırasında Söğüt'teki yol sorunuyla ilgili önce Bakan Adil Karaismailoğlu'na, ardından Vali Kızılkaya'ya yöneldi.
Erdoğan, istediği cevabı alamayınca "Sen bana başka şeyler anlatıyorsun" dedi.
Erdoğan, daha sonra tekrar sorunun çözümü için tekrar Bakan Karaismailoğlu'na dönüp "Adil Bey, süratle.. Hemen, anında. Yarın değil, hemen şimdi" diyerek talimat verdi.
O anlar sosyal medyada gündem haline geldi.
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