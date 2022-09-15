Bakan Bozdağ'dan avukat ücretiyle ilgili açıklama: 'Bir tane değil yüz tane eylem yapsalar bir kıymeti yok'

15 Eylül 2022 Perşembe, 11:51

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, NTV canlı yayınında Funda Görey'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bozdağ'a yöneltilen sorular ve yanıtları şu şekilde:

81 baronun ortak kararı ile CMK ücret tarifesinin iyileştirilmesi talebi ile eylem kararı alındı. 20 Eylül'de 1 günlük ardından 3 günlük iş bırakma eylemleri yapılacak. Ücret güncellemesi gündemde mi?

Beklentilerin üzerinde bir tarife hazırladık. Avukatların haklarının en üst düzeyde korunması Adalet Bakanı olarak benim birinci vazifem. Avukatlarla ilgili ciddi çalışmalar yapıyoruz. Mevzuata aykırı bir adım atamayız, kimse beklemesin. Bu konuda düzenleme yapacağımızı beyan ettik. Bütün artışları gözeterek tarifeyi hazırlayacağız. Bir tane değil yüz tane eylem yapsalar benim açımdan bir kıymeti yok. Avukatları düşünmek zorundayız onların haklarını koruyacağız.

Yurt dışından iadesi beklenen isimler Arnavutluk'tan Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, Bulgaristan'dan Levent Göktaş, İsveç ve Finlandiya’dan da istenen teröristler vardı. Ne durumda iade süreçleri?

Finlandiya 6 kişinin dosyasını yeniden inceledi ve iade talebini reddetti yeniden.

İade taleplerimizi hazırladık ve gönderdik. Bundan sonraki aşama o ülkelerde adli idari makamların kararına göre şekillenecektir. Dosyalar Arnavutluk ve Bulgaristan'a ulaştı. Değerlendirmeler devam ediyor. Bazı yerlerde azami 40 gün içerisinde karar verilmesi gerekiyor. 10 gün içerisinde de karar çıkabilir 40 gün içerisinde de. Finlandiya ve İsveç iadeleri biraz daha farklı. Madrid'de mutabakat metni imzalandı izleme komitesi kuruldu. Ekim ayında Finlandiya ve İsveç'ten gelen uzmanlar konuyu ele alacak. Finlandiya'da İsveç'te ellerindeki dosyadaki deliller iade için yeterli olduğu halde şu anda tek bir kişiyi iade etmediler.

''ÜZERİNDE DURDUĞUMUZ KAPSAMLI BİR YARGI PAKETİ VAR''

Yeni yargı paketi hazırlığı var mı?

Adalet Bakanlığı yargı alanında yeni çalışmalar yapıyor. Üzerinde durduğumuz kapsamlı bir yargı paketi var.

HASTA TUTUKLU, HÜKÜMLÜLERİN DURUMU

Hasta tutuklu ve hükümlülerle ilgili acaba biz ne yapabiliriz. Şu anda arkadaşlarımız bir çalışma yürütüyor. Henüz öneriler var. Yeni bir düzenleme ihtiyacı olduğunu görüyoruz.

Aysel Tuğluk'un durumu mesela...

Aysel Tuğluk'un durumu 16 Eylül'de değerlendirilecek.

''Haksiz tahrik indirimi'' ile ilgili bir adım atılacak mı?

Tabii bütün dosyaları bilmiyoruz. Yüksek yargının vereceği kararlar yol gösterici olacak. Yargıtay'ın içtihatına bu konuda çok önem veriyorum. Bizim de bir hazırlığımız var. Kamuoyu tartışmasına bunu açacağız.

TARTIŞILAN YARGI KARARLARI

Hukuki kararlarla ilgili tartışmalarla devam edelim. Bu noktada hakim ve savcılar da kimi zaman verdikleri kararlarla gündeme geliyor. Şarkıcı Gülşen ile ilgili süreçte gördük. Son zamanlarda da mesleki tecrübesi nisbeten az olan kişilerin atamaları tartışma konusu oldu. Bu eleştirilere ne dersiniz?

HSK atamaları yaparken belli ilkeler çerçevesinde yapıyor. İstanbul'da birinci sınıf olmuş hakim ve savcılarımız görev yapıyorlar. Liyakatli hakim ve savcılarımız. Bir karar veriliyor tutuklama oluyor tutuklanan kişiye bakarak dosyadaki delile bakmadan siyasi taraftarlığa göre bir değerlendirme yapılıyor.

''SİYASİ TARAFTARLIĞA GÖRE ELEŞTİRİ YAPILIYOR''

Bir karar veriliyor tutuklama oluyor tutuklanan kişiye bakarak dosyadaki delile bakmadan siyasi taraftarlığa göre bir değerlendirme yapılıyor. Türkiye'de yaklaşık 23 bin hakim ve savcımız var. 8 milyon dosyanın içerisinde Türkiye'nn tartıştığı karar sayısı yıl boyunca acaba kaç? Benim yargıya talimat verme yetkim yok.

Tutuklama tedbiri hukukumuzda olan bir tedbir. Mahkeme bir karar verdiyse o kadar doğru eğri sonuçlarına uymak zorundayız. Önemli olan sistemin işlemesidir. Türkiye'de tıkanan bir sistem yok işleyen bir sistem var.