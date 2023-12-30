Adalet Bakanı Tunç açıkladı: Süper Kupa paylaşımlarına adli soruşturma

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Süper Kupa Finalinin ertelenmesi sonrasında bazı sosyal medya hesaplarından provokasyon içerikli ve suç teşkil eden paylaşımlarda bulunanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarımız tarafından adli soruşturma başlatılmıştır" açıklamasında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.12.2023 - 12:50
Adalet Bakanı Tunç açıkladı: Süper Kupa paylaşımlarına adli soruşturma
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak Süper Kupa mücadelesi ertelenmesinin ardından bazı sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

‘SUÇ TEŞKİL EDEN PAYLAŞIMLAR…’

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Süper Kupa Finalinin ertelenmesi sonrasında bazı sosyal medya hesaplarından provokasyon içerikli ve suç teşkil eden paylaşımlarda bulunanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarımız tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Tespit edilen şüpheliler hakkında gerekli adli işlemler devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç’un paylaşımı şu şekilde:


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