Karşılaşma iptal edilmişti: Süper Kupa'da yaşanan kriz dünya basınında

Yayınlanma: 30.12.2023 - 09:27

Güncelleme: 30.12.2023 - 09:27

Dün akşam Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa maçı öncesi Atatürk tişörtü ve pankartlarıyla ilgili yaşanan krizin ardından Galatasaray ve Fenerbahçe sahaya çıkmadı.

İki takımın ısrarlı tutumu sonrası Süper Kupa maçı ertelendi.

Süper Kupa maçı öncesi yaşanan kriz, uluslararası basında da büyük yankı uyandırdı.

Süper Kupa'daki krizin dış basındaki yansımaları şöyle:

İspanyol "Mundo Deportivo" yayına "Türk futbolunda yeni karışıklık" manşetiyle çıktı. Mundo Deportivo, Suudi yetkililer ile Türk tarafının gün boyu süren müzakerelere rağmen uzlaşamadığını aktardı.

Almanya'nın popüler yayın organlarından Bild, "Çöldeki derbide büyük sıkıntı" başlığını attı. Bild, Suudi polisinin Fenerbahçe soyunma odasına girerek Atatürk baskılı tişörtleri toplamak istediğini de yazdı.

İtalyan La Gazzetta Dello Sport gazetesi, ertelenen finali "Riyad'da Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki İstanbul derbisi iptal edildi" başlığıyla servis etti.

Mirror gazetesi, haberinde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Atatürk'ü anmasına izin verilmediği belirtildi. Haberde, "Türkiye Futbol Federasyonu ile Suudi yetkililer arasında yapılan anlaşmanın ardından maç Riyad'daki Al-Awwal Park Stadyumunda oynanacaktı. Ancak maçın başlamasına saatler kala Suudiler, iki tarafın da ısınma hareketleri sırasında modern Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün yer aldığı tişörtleri giymelerini yasakladı" ifadeleri kullanıldı.

The Guardian'ın 'Tişört kavgası' başlıklı haberinde, takımların modern Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün yer aldığı tişörtlerleri giymesine izin vermeyen Suudi yetkililer nedeniyle maçın iptal edildiği yazıldı.

The Sun yaşananları "Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki Türkiye Süper Kupa maçı takımların oynamayı reddetmesi nedeniyle son dakikada iptal edildi" başlığıyla yayınladı. Haberde Atatürk pankartları ve tişörtlerinin yasaklanmasının ardından her iki takımın da sahaya çıkmayı reddettiği belirtilirken, oyuncuların anlaşmazlık nedeniyle otellerinden çıkmadıkları da eklendi.

DailyMail ise haberi "Suudi Arabistan Türkiye'nin kurucusunun pankartlarını yasakladı" başlığıyla paylaştı.

Reuters, karşılaşmanın Ankara-Riyad yakınlaşması sonrası bu ülkede düzenlenmek istendiğine dikkat çekti.

Haber ajansı AP ise İspanya ve İtalya süper kupa karşılaşmalarının ocak ayında Suudi Arabistan'da yapılacağını hatırlattı.