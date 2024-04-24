Adalet Bakanı Tunç'tan 'DEM Parti'ye kapatma davası' yanıtı
Adalet Bakanı Tunç, 23 Nisan Resepsiyonu'nda DEM Parti sorusuna yine "Terörle mesafe" yanıtı verdi. Tunç, "Kimse bir partinin kapatılmasını istemez. Durup dururken de bir partiye kapatma davası açılmaz" dedi.
Cumhur İttifakı ortağı ve MHP Genel Başkanı Devlet
Bahçeli'nin "DEM Parti'ye kapatma davası açılması" çağrısı,
Meclis'teki 23 Nisan Resepsiyonu'nda da gündemdeydi.
Resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet
Bakanı Yılmaz Tunç, Bahçeli'nin çağrısının sorulması üzerine "Eğer
hukukta bir suç işlenmişse, bir Anayasa, kanun ihlali varsa orada yetkili
makamlar devreye girer, gereğini yapar" dedi.
* DEM Parti'nin, terör örgütüyle arasına mesafe
koyamadığını, hatta terör örgütünün eylemlerini destekler mahiyette söylemleri
ve uygulamaları olduğunu" savunan Tunç, şöyle devam etti: "O nedenle
HDP hakkında bir kapatma davası açıldı. Şimdi DEM Parti de terörle arasına
mesafe koyamazsa, teröre karşı tavrını koymak istemezse ve terörü destekleyen
birtakım faaliyetler içerisinde olursa bu kaçınılmaz olur.
'DEMOKRATİK SİYASET...'
* Demokratik siyaset yapmak isteyenlerin şiddeti ve terörü
reddetmesi gerekiyor. Demokrasilerde şiddet olamaz. Demokratik hukuk devletinde
de şiddeti teşvik etmek suçtur. 40 yıldan bu yana mücadele ettiğimiz, ülkemizin
bölünmesi için gayret gösteren bir terör örgütüne karşı tavrınızı koymazsanız,
özellikle o terör örgütünden soruşturma, kovuşturma geçirmiş kişileri aday
gösterirseniz burada sorun ortaya çıkıyor.
'KİMSE İSTEMEZ'
* O nedenle DEM Parti'de siyaset yapanlar öncelikle kendilerine oy verenlere saygı duyması ve bu ülkenin huzurunu, birlik ve beraberliğini bozmak isteyen terör örgütlerine karşı da mesafe koyması gerekir. Koymadığı taktirde de demokratik hukuk devletinde yetkili makamlar devreye girer. Kimse bir partinin kapatılmasını istemez. Durup dururken de bir parti hakkında kapatma davası açılmaz. Siz, Anayasa'nın amir hükümlerini göz ardı eder ve şiddete karşı, teröre karşı tavrını koymaz, bilakis onları destekler mahiyette bir politika yaparsanız o zaman elbette ki bu istenmeyen kapatma davaları ve eleştirilerle baş başa kalırsınız.
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