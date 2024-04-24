Adalet Bakanı Tunç'tan 'DEM Parti'ye kapatma davası' yanıtı

Yayınlanma: 24.04.2024 - 09:28

Güncelleme: 24.04.2024 - 09:33

Cumhur İttifakı ortağı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "DEM Parti'ye kapatma davası açılması" çağrısı, Meclis'teki 23 Nisan Resepsiyonu'nda da gündemdeydi.

Resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bahçeli'nin çağrısının sorulması üzerine "Eğer hukukta bir suç işlenmişse, bir Anayasa, kanun ihlali varsa orada yetkili makamlar devreye girer, gereğini yapar" dedi.

* DEM Parti'nin, terör örgütüyle arasına mesafe koyamadığını, hatta terör örgütünün eylemlerini destekler mahiyette söylemleri ve uygulamaları olduğunu" savunan Tunç, şöyle devam etti: "O nedenle HDP hakkında bir kapatma davası açıldı. Şimdi DEM Parti de terörle arasına mesafe koyamazsa, teröre karşı tavrını koymak istemezse ve terörü destekleyen birtakım faaliyetler içerisinde olursa bu kaçınılmaz olur.

'DEMOKRATİK SİYASET...'

* Demokratik siyaset yapmak isteyenlerin şiddeti ve terörü reddetmesi gerekiyor. Demokrasilerde şiddet olamaz. Demokratik hukuk devletinde de şiddeti teşvik etmek suçtur. 40 yıldan bu yana mücadele ettiğimiz, ülkemizin bölünmesi için gayret gösteren bir terör örgütüne karşı tavrınızı koymazsanız, özellikle o terör örgütünden soruşturma, kovuşturma geçirmiş kişileri aday gösterirseniz burada sorun ortaya çıkıyor.

'KİMSE İSTEMEZ'

* O nedenle DEM Parti'de siyaset yapanlar öncelikle kendilerine oy verenlere saygı duyması ve bu ülkenin huzurunu, birlik ve beraberliğini bozmak isteyen terör örgütlerine karşı da mesafe koyması gerekir. Koymadığı taktirde de demokratik hukuk devletinde yetkili makamlar devreye girer. Kimse bir partinin kapatılmasını istemez. Durup dururken de bir parti hakkında kapatma davası açılmaz. Siz, Anayasa'nın amir hükümlerini göz ardı eder ve şiddete karşı, teröre karşı tavrını koymaz, bilakis onları destekler mahiyette bir politika yaparsanız o zaman elbette ki bu istenmeyen kapatma davaları ve eleştirilerle baş başa kalırsınız.