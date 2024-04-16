DEM Parti 'den 31 Mart sonrası ilk grup toplantısı: 'Bu harita, demokratik dönüşümün haritası'

Yayınlanma: 16.04.2024 - 17:22

Güncelleme: 16.04.2024 - 17:22

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, 31 Mart yerel seçimlerin sonuçlarını değerlendirirken, "31 Mart’ta DEM Parti’nin seçim stratejisi kazanmıştır. DEM Parti Türkiye’nin yönünü belirlemiştir. DEM Parti sadece kayyımların yönünü belirlemedi" dedi.



Partisinin grup toplantısında 31 Mart seçim sonuçları ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hatimoğulları, "Bu haritanın yönünü DEM Parti belirlemiştir, bu harita, demokratik dönüşümün haritasıdır" dedi.

Hatimoğulları, şöyle konuştu:

“Türkiye halkları AKP MHP kuşatmasını bu seçimlerede kırmış iktidarın alanını daraltımıştır. Türkiye halklarının verdiği her bir oy yoksulluk istemiyoruz anlamındaydı. Ayrışma istemiyoruz anlamındaydı. Yaşam tarzlarımıza müdahale etmenizden bıktık ey AKP anlamındaydı.

31 Mart’ta DEM Partisi’nin seçim stratejisi kazanmıştır. DEM Parti Türkiye’nin yönünü belirlemiştir. DEM Parti sadece kayyımların yönünü belirlemedi. Sadece kazandığımız belediyelere yenilerini eklemedik bizler aynı zamanda belediyede iradesine sahip çıkan darbeyle elmizden alınmak istenen Van seçimlerinde seferber olan halkımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz."

"SORUMLULUĞUMUZUN FARKINDAYIZ"

Yeni dönemde DEM Partisi'nin daha ağır görev ve sorumluluklarının olduğuna dikkati çeken Hatimoğulları, “Önümüzdeki dönem demokratik mücadelenin ortaklığını hep birlikte kurmak, demokratik mücadele ittifakını hep birlikte genişletmek gibi bir görev ve sorumluluğumuzun olduğunun farkındayız” diye konuştu.

"AKP BU SEÇİMDEN ZAFERLE ÇIKTIK DİYEBİLİR Mİ?"

Hatimoğulları, seçimlerde taşımalı seçmenlere ilişkin bir listeyi paylaşarak, "Kayyım seçmen gönderen AKP ve MHP iktidarının kayyım seçmenle elimizden aldığı belediyeler.. Batman Gercüş 295 taşımalı seçmen var, biz 54 oyla kaybetmişiz burayı. Şırnak Merkez 8 bin 287 kayyım seçmen var, biz 2 bin 507 oyla kaybetmişiz... Kürdistanda az farkla kaybettiğimiz kimi belediyeler yada seçmeni az olan beldelerde ve belediyelerde seçme ve seçilme hakkını yok sayan bir anlayışla AKP buralara seçmen kaydırdı. AKP 'bu seçimden zaferle çıktık' diyebilir mi, diyemez" ifadesini kullandı.

"KOBANE DAVASI ERTELENEBİLİR"

Ankara'da yarın görülecek Kobane Davası'na ilişkin de Hatimoğulları, ''Aldığımız duyumlara göre karar verilmeyecek ve ertelenme ihtimali var. Demokratik siyasetin tasviyesini hedeflemiştir Kobane Kumpas davası. Demokratik mücadeleyi engellemek istemiştir Kobane Kumpas davası. Yargıla nan arkadaşlarımız için kimler gelip ifade vermeye kalkıştıysa o ifadeleri yalan olduğu için yüzlerine gözlerine bulaştırmıştır" diyerek yargılananların tahliye edilmesi çağrısında bulundu.

"FİLİSTİN VE KÜRT SORUNUNU ÇÖZELİM"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını değerlendirirken, "Buradan bütün bölge halklarına ve kürt halkına sesleniyoruz: Gelin Filistin sorununu ve Kürt sorununu çözelim. Özellikle Türkiye halkları için bu kadar kazan kaynayan bir bölgede bu kadar çetrefilli bir siyasal süreçten geçilen bir dönemde Kürt sorununu çözmüş olan bir Türkiye’nin halklarının ve toplumunun çok daha güçlü çok daha dayanışmacı mesaj verebileceğini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım. Bu kaos ve karmaşa içerisinde diyoruz ki tek çözüm haklarının birlikte kuracağı ittifaktır" görüşünü dile getirdi.