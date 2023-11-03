Adalet Bakanı Tunç'tan 'Tolga Şardan' açıklaması

Yayınlanma: 03.11.2023 - 12:59

Güncelleme: 03.11.2023 - 13:00

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısı sonrası, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı resen soruşturma kapsamında iki gün önce Ankara'da tutuklanarak cezaevine gönderilen gazeteci Tolga Şardan hakkında konuştu.

Yargının verdiği kararlara müdahale etmelerinin 'söz konusu olmadığını' ifade eden Bakan Tunç, Şardan'ın yazısıyla ilgili "Ortada böyle bir rapor olmadığına göre bu bir dezenformasyon ve yalan haber" dedi.

Hürriyet'e konuşan Tunç, hiçbir gazetecinin tutuklanmasına 'gönlünün razı olmadığını' öne sürerken "Herkes istediğini yazabilir" dedi.

ŞARDAN'I HEDEF ALDI

Tutuklu gazeteci Şardan'ı eleştirmeye devam eden Bakan, şunları söyledi:

"Olmayan bir MİT raporuna var demek doğru mu? TCK’da halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu var. Bir algı yaratılmak isteniyor. Aslı astarı olmayan haberleri yazanlar var. Her konuda ahkâm kesiyorlar. Ne olduğunu bilmeden, işin aslını sormadan haber yapıyorlar. Örneğin ‘Ceren Özdemir’i öldüren kişi açık cezaevine alındı’ diye yayın yapıyor. Açıp bir sor doğru mu? Ama dertleri haber değil algı oluşturmak. Burada iyi niyetten bahsedebilir miyiz? Bunlara müsaade edelim mi?”