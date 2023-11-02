Son dakika... CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'Tolga Şardan' açıklaması

Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gözaltına alındıktan sonra tutuklanan gazeteci Tolga Şardan hakkında Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Tolga Şardan gazetecidir, #GazetecilikSuçDeğildir" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.11.2023 - 12:39
Son dakika... CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'Tolga Şardan' açıklaması
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Basın Meslek Örgütleri, Gazeteci Tolga Şardan'ın Tutuklanmasını Şardan'ın çalıştığı kurum olan T24 Ankara Bürosu önünde protesto etti. 

Protesto haberini alıntılayan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise "#GazetecilikSuçDeğildir" ifadelerine yer verdi.

T24 yazarı Tolga Şardan,"MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısı sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın re'sen başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Ankara Adliyesi'nde Sulh Ceza Hakimliği'nce Ankara Adliyesi'nde SEGBİS aracılığıyla savcılık ifadesi alınan Şardan, tutuklama talebiyle sulh ceza mahkemesine sevk edilmiş, hakimlik sorgusunun ardından tutuklanmıştı.


Tolga Şardan Kemal Kılıçdaroğlu

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