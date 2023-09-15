Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'Sivas Katliamı davası'na ilişkin açıklama

Yayınlanma: 15.09.2023 - 11:37

Güncelleme: 15.09.2023 - 11:49

Sivas Katliamı'nın son davası da 30 yıllık zaman aşımının dolması nedeniyle, dün görülen duruşmada kapatıldı. Karara tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Buna karar denmez, olsa olsa suç ortaklığıdır" ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bugün yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun suç ortağısınız sözlerini hatırlatarak "Sivas davasında firari 3 sanığın zaman aşımı nedeniyle sürenin dolmuş olması nedeniyle mahkeme kararını eleştirerek Sayın Cumhurbaşkanımıza siz suç ortağısınız diye beyanatta bulunuyor. Bu çok çirkin bir beyanat" dedi.

1993 yılında meydana gelen olay sonrası yargılama sürecinin başladığını ve mahkumiyetler verildiğini söyleyen Tunç, "Sanıklar hükümlü durumda, cezalarını çekmeye devam ediyorlar" diye konuştu.

Firari olan 3 sanık yakalanamadığı için yargılama sürecinin yapılamadığını belirten Tunç, "Kırmızı Bülten de sonuç vermedi. Bu anlamda 30 yıllık zaman aşımı süresi doldu. O günkü kanuna tabi oldukları için yargının böyle bir kararı oldu. Ama 1993 tarihinde yürürlükte olan ceza kanununda bu hüküm yoktu. Suçun işlendiği tarihteki hüküm dikkate alındığı için zaman aşımı süresi dolunca mahkeme davanın düşmesine karar verildi. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımızla ilişkilendirmek ve suç ortağısınız demek çok çirkin bir davranış. Ne hukuki ne ahlaki. Bu nedenle bu beyanatları sahibine iade ediyoruz" ifadelerini kullandı.