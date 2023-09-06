Sivas Katliamı'nın hükümlüsü serbest kaldı tutuklu komutanlar cezaevinde tutuluyor

Yayınlanma: 06.09.2023 - 17:09

Güncelleme: 06.09.2023 - 17:17

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre; 35 kişinin yakılarak katledildiği Sivas Madımak Katliamı Davası'nda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan 75 yaşındaki Hayrettin Gül'ün kalan cezasının Cumhurbaşkanı onayıyla ve sağlık gerekçesiyle kaldırılması, benzer sağlık durumuna rağmen 28 Şubat davasında 749 gündür hapis yatan komutanları akıllara getirdi.

Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı’nda, Madımak Katliamı hükümlüsü Gül’ün cezanın kaldırılma nedeni olarak “Adli Tıp Kurumu 3'üncü Adli Tıp İhtisas Kurulu'nun raporu ile "Sürekli Hastalık" hali kapsamında bulunması” gösterildi.

Karar sonrası Cumhuriyet’e konuşan, 28 Şubat Davası’nda hüküm giyen komutanlardan Emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın eşi Nilgül Doğan şunları söyledi:

“Tutuklu beş komutanın Adli Tıp raporlarında ileri yaşları, kronik hastalıkları ve de sakatlıkları yazılı olmasına rağmen, aylardır hak ettikleri tahliyeleri verilmiyor. Buna karşın Madımak’ta onca insanı katleden birinin tahliye haberini alınca beynimden vurulmuşa döndüm. İntikam duygusuyla yaratılan bu adaletsizliği biz affetsek Allah affetmeyecek.”

ADLİ TIP RAPORLARI İŞLEME ALINMIYOR

İddianamesi FETÖ tutuklusu Eski Ankara Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgili tarafından yazılan 28 Şubat davasında, davanın soruşturmasını başlatıp yürüten ve iddianamesini yazan savcısından sanıkları tutuklayan hâkimlere, ihbarcısından TÜBİTAK'çılarına, hatta Genelkurmay'daki asker uzantılarına varıncaya kadar hukukî prosedürdeki bütün ilgililerin FETÖ'cü çıkmasına, bunların bir kısmının ağır cezalar almış olmasına, bir kısmının firarî durumda bulunmasına rağmen yaş ortalaması 81 olan beş komutan 2 yıl 19 gündür cezaevinde bulunuyor.

Ciddi sağlık sorunlarıyla ilgili Adli Tıp raporları da bulunan komutanlardan emekli Orgeneral Fevzi Türkeri (82), emekli Korgeneral Yıldırım Türker (82), emekli tümgeneral Cevat Temel Özkaynak (78) ve emekli Tümgeneral Erol Özkasnak (77) Sincan Cezaevi’nde, emekli Orgeneral Çetin Doğan (83) ise İzmir/Buca Cezaevi’nde bulunuyor.