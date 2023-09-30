Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'yeni anayasa' çıkışı: 'Milletimiz artık özgürlüğe alıştı, hedefimiz daha demokratik anayasa'

Yayınlanma: 30.09.2023 - 07:35

Güncelleme: 30.09.2023 - 07:36

Bir dizi ziyaret için Karabük’e gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, burada partililer ile bir araya geldi. Tunç, burada yeni anayasa çağrısında bulundu.

Tunç, "Genel seçimlerde, yerel seçimlerde, referandumlarda açık ara Türkiye’nin her yerinde sandıklardan birinci parti olarak çıkan AK Parti’miz Türkiye 100 yılını milletimizle beraber başlattı. Ve 21 yılda çok önemli başarılara imza attı. Bu başarıdan sayesinde milletimiz önüne konulan her sandıkta, Recep Tayyip Erdoğan dedi, AK Parti dedi Cumhuriyet İttifakı dedi ve yola devam dedi. Doğru adamlarla yola devam dedi. Ve muhalefette tabii bunun karşısında çaresiz kaldı. Yani burada muhalefete alan kalmadı. Çünkü Türkiye’nin 81 bir ayeti yatırımlarla donatıldı" dedi.

"21 YILDA DEMOKRASİNİN STANDARTLARINI DAHA YÜKSEKLERE TAŞIDIK"

Bakan Tunç şöyle devam etti:

"İstikrarlı kalkınma hamlesinden hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz. Dünya projeleriyle ülkemizi tanıştırmaya, şehirlerimizi daha yaşanabilir hale getirmenin gayreti içerisinde olacağız. Türkiye’nin fiziki kalkınmasını sağlarken geçtiğimiz 21 yılda özellikle demokrasinin standartlarını da daha yükseklere taşıdık. Milletimizle beraber bunu başardık. Adalete güvenin tesisi anlamında yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı anlamında geldiğimiz mesafeyi hiç küçümsememek lazım. Yargıya sürekli taş atanlar laf atanlar yargı bağımsızlığı yok diyenler, yargı tarafsızlığı yok diyenler geçmiş dönemlerin yargısını özleyenler. Vesayetçi yargı düzenini özleyenler, peki onların eleştirdiği karalamaya çalıştığı yargı 15 Temmuz’da milletiyle beraber mücadele eden o savcılarımız, kahramanca darbeciler karşısında o soruşturmaları başlatan yargımızdır. İşte bu hazmedilemiyor. Onlar hazmedemeye dursun.

Milletin yargısı milletin hizmetinde, milletin adalete güvenini sağlamada çalışmaya devam edecek. Biz bakanlık olarak tüm teşkilatımızla onlara destek vermenin gayreti içinde olacağız. Temel hak ve özgürlükleri 21 yılda nereden nereye standardı nasıl yükselttiğimizi hepimizin malumu. Bir başörtüsü problemi bir katsayı problemi, özgürlükler noktasındaki kısıtlama, kadın erkek ayrımı, fırsat eşitsizlikleri tüm bunlar artık geride kaldı."

"ANAYASADAKİ O VESAYETÇİ RUHU ORTADAN KALDIRMAYA BU REFORMLAR YETMEDİ"

Yeni sivil anayasa ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Yılmaz Tunç, meşru olmayanların yazdığı anayasa ile Türkiye Yüzyılı’nda yaşamanın Türkiye’ye yakışmayacağını söyleyerek sözlerini şöyle tamamladı:

"Bundan sonra temel hak ve özgürlüklerin önüne engel koymak isteyenler karşımızda milletimizi bulur. Milletimiz artık özgürlüğe alıştı. Hukukun üstünlüğü noktasındaki standartların yüksekliğinden hiç kimse vazgeçmeyecektir. Bundan sonra hedefimiz anayasamızı daha demokratik hale getirmektir. Demokratik sivil bir anayasaya milletimizi kavuşturmak inşallah. Bu milletimize olan borcumuz. Bu borcumuzu 28. Dönem parlamentosunda gerçekleştirmek istiyoruz. Tüm partiler uzlaşması lazım. Bu noktada nitelikli çoğunlukta geçmesi elbette mümkün değil. Bunun farkındayız. Ama tüm partilerin sadece AK Parti , MHP, Cumhur İttifakını oluşturan partilerin değil. Parlamentoda grubu bulunan bütün siyasi partilerin millete olan borcu. Bu uzlaşmaya kim yanaşırsa milletimiz takdir eder.

Kimisi uzak durursa uzlaşmaz bir tavır sergilerse millet de onları not eder ve yeri geldiğinde cevabını verir. Bugüne kadar anayasamızda, darbe anayasasında o vesayetçi ruhu ortadan kaldırmak için çok önemli değişiklikler yaptık. Kadın hakları, çocuk hakları, engellilerimiz gazilerimiz. Anayasa da yeri yoktu bunun. Bunların hepsi son dönemde bizim anayasamızdaki yapılan milletimizin onay verdiği değişiklikler. Hakimler Savcılar Kurulu’nun yapısı, Anayasa Mahkemesi’nin yapısı, Milli Güvenlik Kurulu’nun yapısı tüm bunlar demokratik hukuk devleti ilkelerine uygun hale getirildi. Sıkı yönetimin kaldırılması, darbecilerin yargılanabilmesi, yargı birliğinin sağlanabilmesi, tüm bunlar anayasamızda gerçekleştirilen sessiz devrimler. Sessiz reformlar. Bunları hayata geçirdik. Ama anayasadaki o vesayetçi ruhu tamamen ortadan kaldırmaya bu reformlar yetmedi. Şimdi bu meşru olmayanların yazdığı, çizdiği seçilmiş bir meclisin yapmadığı bir anayasa ile Türkiye Yüzyılı’nda yürümek Türkiye’ye yakışmaz.

O nedenle milletimize olan borcu bu dönemde gerçekleştirmenin gayreti içerisinde oluruz. Önce insan demeye devam edeceğiz. İnsanımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. Kadınından gencine, yaşlısına varıncaya kadar her alanda insanımızı güçlendirmeye, insanı yaşat ki devlet yaşasın derken bunu icraata döndürmeye devam edeceğiz. 21 yılda bunu yaptık. Bundan sonra da bunu yapmaya devam edeceğiz. Adaletten ayrılmayacağız, hukukun üstünlüğünü hep önde tutacağız. Türkiye’yi dünyada adaleti savunan, hakkaniyeti savunan, mazlumu savunan, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünya beşten büyüktün diyerek özellikle uluslararası sistemin artık tıkanma noktasındaki şu durumunda dünya beşten büyüktün mesajını vererek Cumhurbaşkanımızla beraber Türkiye Yüzyılı’nı dünyada Türkiye eksenini oluşturarak dünyaya Türkiye Yüzyılı damgasını vuracağız."