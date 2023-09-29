Tunç Soyer'den ikinci dönem açıklaması: Aşkla hazırlanıyorum
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bir TV’de yayınlanan Politika Durağı programında gazetecilerin sorularını yanıtladı. İkinci dönem için çok daha hırslı olduğunu dile getiren Soyer, “Hangi dinamiklerle, nasıl irade ortaya konularak adaylar belirlenecek, onları ben bilemem. Ancak ikinci dönemine büyük hırs, tutku ve aşkla hazırlanan bir Tunç Soyer var. Büyükşehir belediye başkanlığının iki dönem yapılması gerektiğini düşünüyorum. Adaylık noktasında bir kaygım yok” dedi.
Başkan Tunç Soyer, İYİ Parti adayı Ümit Özlale’nin siyasi bir manevra olduğunu düşündüğünü belirti. Soyer sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bunlar siyasi partilerin büyük resme bakışı ile ilgili manevralar. Seçimlere kadar olan 6 ay çok uzun bir süre. O zamana kadar siyasi parti liderleri müzakere yapabilirler. Bazı kapılar kapanır bazıları da açılır. Öyle bir anlaşma zemini olursa, Ümit Bey’e ‘Çekilin’ derlerse ne olacak. Ortaya başka bir tablo çıkacak. Ben hayatımda kimseyle rekabet etmedim, kendimle rekabet ettim. Bu hamaset değil. Bu kelimelerimden asla durumu hafife aldığım anlamı çıkmasın. Ben kendimi aşmaya çalışıyorum.”
Soyer, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na devam etmek istediğini söylediğini anlatarak “Kendisine ilettim. Kemal Bey zaten benim devam etme niyetimi biliyor” dedi.
İZMİR’DE DELEGELER ‘KILIÇDAROĞLU’ DEDİ
CHP İzmir Kurultay delegeleri, İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu başkanlığında ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de katıldığı toplantıda bir araya geldi. 56 delegenin bulunduğu CHP İzmir’de 55’i “Kılıçdaroğlu” dedi. Önceki gün genel başkan adayı Özgür Özel’e desteğini açıklayan Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ise toplantıya katılmadı.
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