Adalet Bakanlığı onay verdi: DEM Parti, yarın İmralı'ya gidiyor

Yayınlanma: 26.02.2025 - 15:41

Güncelleme: 26.02.2025 - 15:52

DEM Parti İmralı heyetinin, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile üçüncü kez görüşmek için Adalet Bakanlığı'na yaptığı başvuruda onay çıktı.

Heyetin yarın İmralı'ya gideceği belirtildi.

SABAH BAŞVURU YAPILDI

DEM Parti'den sabah saatlerinde 3. İmralı ziyaretine ilişkin yeni açıklama yapıldı.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, üçüncü kez İmralı Adası'na gitmek için başvuru yapıldığını duyurdu.

Çağrının görüntülü olmasının pek çok açıdan iyi olacağını düşündüklerini ifade eden Doğan, "Öcalan'dan gelecek tarihsel açıklamayı bekliyoruz. Yeni bir hayatın eşiğindeyiz" dedi.

BAKANLIKTAN İZİN ÇIKTI

Son olarak, söz konusu ziyarete Adalet Bakanlığı'ndan izin çıktı. Buna göre; ziyaret yarın gerçekleşecek.

SÜREÇ BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMASIYLA BAŞLADI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 22 Ekim 2024'te "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" açıklamasında bulunmuştu.

DEM heyeti, iki kez PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.

Gözler, İmralı'dan gelecek çağrıda.