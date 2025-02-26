DEM Parti 3. İmralı ziyareti başvurusunu yaptı: Tarihi çağrı hangi 'yöntemle' olacak?

Yayınlanma: 26.02.2025 - 11:11

Güncelleme: 26.02.2025 - 11:35

DEM Parti İmralı heyeti, 3. İmralı ziyareti başvurusunu yaptı.

DEM Parti İmralı heyeti, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile üçüncü kez görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvurdu.

"KAPSAMLI AÇIKLAMA YAPILACAK"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan parti sözcüsü Ayşegül Doğan, şu bilgileri verdi:

"Adaya gidiş hazırlıkları yapılıyor. En kısa sürede bu haftayı tamamlamadan Öcalan ile görüşmelerini bekliyoruz. Daha sonra kamuoyuna kapsamlı bir açıklama yapılacak."

ÇAĞRI NASIL YAPILACAK?

Öcalan'dan gelmesi beklenen çağrının şekli hakkında da konuşan Doğan, şunları söyledi:

"Görüntülü olmasını temenni ediyoruz. Pek çok açıdan daha iyi olur. Yaratcağı etki daha güçlü olacaktır. Asıl tartışılması gereken konu tarihsel açıklamanın kendisi olmalı. Hangi yöntemle olacağı da DEM Parti heyeti ile Öcalan'ın yapacağı görüşmenin ardından belli olacak."

'DEMOKRATİK KANALLARIN AÇILMASI İÇİN MÜCADELEMİZ SÜRÜYOR'

"Öte yandan tutuklamalar, gözaltılar, kayyumlar devam ediyor. Demokratik kanalların açılması için mücadelemiz de sürüyor. Gasp edilen hayatımızı yeniden mümkün kılmak için Öcalan'dan gelecek tarihi açıklamayı bekliyoruz. Yeni bir hayatın eşiğindeyiz. Bu tarihsel fırsatı öyle bir kavrayalım ki ellerimizden kayıp gitmesin. Bu barış gayretine ortak olmalıyız."

AHMET TÜRK İÇİN DE BAŞVURU YAPILDI

Öte yandan İmralı heyetinin bu ziyaretinde Ahmet Türk'ün de yer alacağına yönelik haberler hakkında konuşan Doğan, Ahmet Türk için de başvuru yapıldığını ancak daha başvuru sonuçlanmadığı için kesin konuşamadığını kaydetti.

Başvurunun kabul edilmesi halinde bu ziyarette Ahmet Türk de heyette yer alacak.