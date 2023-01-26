'Cumhurbaşkanına Hakaret'ten yargılanan Cumhuriyet yazarı Ataol Behramoğlu'na beraat

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 14:30

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 14:46

Halk TV'de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a söylediği sözleri gerekçe gösterilerek "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yargılanan yazar, şair ve Cumhuriyet yazarı Ataol Behramoğlu hakkında beraat kararı verildi.

RTÜK O SÖZLERİ İÇİN CEZA KESMİŞTİ

Halk TV'ye seçim sonuçlarının açıklandığı 24 Haziran gecesi telefonla bağlanan Behramoğlu'nun AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri, RTÜK İletişim Merkezi'ne gelen yoğun şikayetler üzerine Üst Kurul toplantısında değerlendirilmiş, kanala ceza uygulanmıştı.

Behramoğlu, Erdoğan'ın "zafer konuşmasıyla" ilgili "Ben o konuşmayı tabii izledim. Bu bir çete reisinin konuşmasıdır. Bu bir darbecinin konuşmasıdır. Bu, demokratik seçimle iş başına gelmiş bir devlet adamının konuşması değildir" ifadelerini kullanmıştı.

KAFTANCIOĞLU DESTEK VERDİ

Bakırköy 37. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya Ataol Behramoğlu katıldı. Taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da duruşma öncesinde mahkemeye gelerek Behramoğlu'na destek verdi.

"KİMSEYE HAKARET ETMİYORUM"

Savunma yapan Ataol Behramoğlu, "Karşınızda başka koşullarda olmak isterdim. Tuhaf bir durum. Yazılan ifadelerde muhalefete daha ağır eleştiri var orada. Burada kimseye hakaret etmiyorum. Dikta, emir demektir, hakaret değil bir siyasi terimdir. Bu yüzden suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Behramoğlu'nun avukatı Ergün Özer ise mahkemeye yazılı savunma dilekçesi sundu. Sunduğu dilekçede müvekkilinin kullandığı sözlerin ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu belirterek, müvekkili hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.

Erdoğan'ın avukatı ise Behramoğlu'nun cezalandırılmasını istedi.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, Behramoğlu'nun sarfettiği söylemlerin, Cumhurbaşkanının onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte olmadığını ve söylemlerin niteliği itibariyle ağır eleştiri ve temenni niteliğinde olduğu anlaşıldığını belirtti. Savcı bu nedenle Behramoğlu'nun beraatına karar verilmesini talep etti.

Son savunması sorulan Ataol Behramoğlu, "Gerek duruşmaya katılan avukat gerekse dosyada adı geçen avukat Ahmet bey dosyada hakaret oluşturduğu konusunda onlar bile somut bir durumdan bahsetmiyor. Beraatımı istiyorum" ifadelerini kullandı.

Mahkeme, sanık Ataol Behramoğlu'nun üzerine atılı suçun yasal unsurlarını oluşmadığını belirterek beraatına karar verdi.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Ataol Behramoğlu'nun, 13 Nisan 2020 tarihinde televizyon programına telefon bağlantısıyla katılarak, Behramoğlu'nun kullandığı ifadelerin Cumhurbaşkanı'nın onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte olduğu belirtildi.

İddianamede, Behramoğlu'nun, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.