2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Adalet Partisi lideri Vecdet Öz: 'Yapacağımız açıklamalar gündemi sarsacak'

ATA İttifakı'nın ortağı ve Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Yapacağımız açıklamalar gündemi sarsacak ve siyasetin yönünü değiştirecektir" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.05.2023 - 07:32
Adalet Partisi lideri Vecdet Öz: 'Yapacağımız açıklamalar gündemi sarsacak'
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28 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci turu için adayların görüşme maratonları sürüyor. Seçimlerin ikinci tura kalmasıyla, geçerli oyların yüzde 5.17'sini (2 milyon 831 bin 239) alan ATA İttifakı adayı Sinan Oğan'ın kimi destekleyeceği konusu gündemde.

Son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün ATA İttifakı ortağı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüştü. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Oğan ile bir araya geldi. 

Görüşmelerin ardından, ATA İttifakı'nın diğer ortağı olan Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz'den açıklama geldi.

"SİYASETİN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRECEK"

Öz'ün sosyal medya hesabından ATA İttifakı liderlerini de etiketlediği paylaşımı şöyle:

"Yoğun mesajlar atarak neler oluyor hocam diyen saygıdeğer dostlarım; lütfen biraz sabır.! Yapacağımız açıklamalar gündemi sarsacak ve siyasetin yönünü değiştirecektir.."


Ata İttifakı Vecdet Öz Adalet Partisi

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