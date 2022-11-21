Adana merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 75 kişi için gözaltı kararı verildi

21 Kasım 2022 Pazartesi, 08:17

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında terör örgütü bağlantılı olduğu iddia edilen kişilere yönelik kritik bir operasyon daha düzenlendi.

Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan terör örgütü üyelerine 'gaybubet evi' ayarlayan, yine firari FETÖ üyelerine sahte kimlik ayarlayarak yasadışı yoldan ülke dışına kaçmalarını organize eden, öğrenci evleri yönelik yeniden yapılanma içerisinde olan, terör örgütüne finans desteği sağlayan, sosyal medya üzerinden FETÖ propagandası yapan ve örgüt içindeki sohbet toplantılarına katılan 75 şüpheliyi teknik ve fiziki çalışmalarla tespit etti.

Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama çıkarmasının ardından TEM ekipleri, Adana merkezli 8 ilde eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. 8 ilde 75 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

Adana'da yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Diğer illerde gözaltına alınan şüphelilerin ise işlemleri tamamlandıktan sonra Adana'ya getirileceği bildirildi.