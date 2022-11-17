CHP'li Ali Mahir Başarır'dan Bakan Bekir Bozdağ'a: Yüreğin yetiyorsa FETÖ ilişkilerinin yargıda hesabını ver

17 Kasım 2022 Perşembe, 17:54

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 2011 yılında TBMM Genel Kurulu'nda FETÖ’ye dair açıklamalarına ilişkin olarak, “O sözler o dönemde söylenmiş sözler. Ama keşke söylememiş olsaydım. Ben FETÖ’yü yargıdan silen, FETÖ ile mücadeleyi en üst dizeyde yapan adamım. Bizim abdestimizden kimsenin şüphesi olmasın” demişti.

CHP'li Başarır, Yurttaş TV'de katıldığı canlı yayında, Bozdağ'ın açıklamalarını değerlendirdi.

Başarır şu ifadeleri kullandı:

"Onda yürek yok, onda o cesaret yok. Yüzlerce polisle, birçok suça karışmış olmasına rağmen korumayla gelip milletvekillerini temsil edebilirsin, yüreğin yetiyorsa FETÖ ilişkilerinin yargıda hesabını ver. Ama veremez. Bizi bakan olarak tehdit edebilir. Normal hayatta dışarı çıkıp bir kelime edebilecek bir adam mı Bekir Bozdağ? Ama şimdi sarayı da arkasına alarak, atanmış bir bakan olarak seçilmiş bir milletvekiline hakaret ediyor. Bana ahlaktan söz ediyor"