Adana Valiliğinden toplu açılış törenindeki görüntülere ilişkin açıklama
Adana Valiliği açıklamasında "yurttaşların polis kumanyalarından artan yiyecekleri toplamadıklarını, güvenlik gerekçesiyle içeri alınmayan malzemeleri geri aldıkları" belirtildi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adana'daki mitingi sırasında bazı yurttaşların karton kutularda kalan yiyecekleri topladıklarına ilişkin görüntüler üzerine Adana Valiliği tarafından yazılı bir açıklama yapıldı.
Valilik açıklamasında, "bazı haber sitelerinde ve sosyal medyada 'Polislerin kumanyalarından artan yiyecekleri insanlar topluyor' ifadeleri ile paylaşılan görsellerle ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için açıklama yapma gereği duyulduğu" bildirildi.
Açıklamada, "Yapılan incelemede, bahse konu olayın haber içeriğinde ifade edildiği gibi görevli polislere verilen kumanyalar ile ilgili olmadığı, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Adana'nın Ceyhan ilçesinde gerçekleştirdiği toplu açılış töreninde güvenlik gerekçesiyle alana alınmayan ve karton kutular içerisinde arama noktaları önünde toplanan malzemelerin, etkinlik bitiminde vatandaşlarımızca geri alındığı esnada kaydedildiği anlaşılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
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