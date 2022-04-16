Adana'da kendisini almaya gelen polislere ateş açtı: 1 ağır yaralı
Adana'nın Yüreğir ilçesinde aranan bir şahsı almaya gelen polis memuru, uğradığı silahlı saldırı sonucu göğsünden vurularak ağır yaralandı.
Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi 1327 Sokak'ta meydana geldi. Silah bulundurma suçundan aranması olduğu öğrenilen Süleyman I. adlı şahıs, evine gelen polislere silahla ateş açtı.
Saldırıda polis memuru Hasan Arık göğsünden vurularak ağır yaralandı. Yaralı polis, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken silahlı saldırgan Süleyman I, olaydan sonra kaçtı.
Ekipler, zanlıyı kısa süre sonra arka sokakta yakaladı.
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