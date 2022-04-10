Emekli polisler '3600 ek gösterge' talebiyle Ankara’da eylem yaptı

10 Nisan 2022 Pazar, 17:12

Emekli polisler, Emniyet Teşkilatı’nın 177. kuruluş yıl dönümünde, eğitim farkı gözetmeksizin tüm polislere 3600 ek gösterge verilmesi talebiyle Ankara’daki Ulus Meydanı’nda bugün eylem yaptı.

Emekli polisler, eylem için alanda görevlendirilen meslektaşlarının üzerinde “Vatan sana canım feda” yazan pankartlarını bayrak direğinden indirmesi üzerine bu tavrı protesto etmek için hazırladıkları basın açıklamasını okumadı. Emekli polisler, meslektaşlarının kendilerine gösterdiği bu tavra ve taleplerine ilişkin konuşmalar yaparak eylemlerini sonlandırdı.

“3600 EK GÖSTERGEYİ VERECEKSENİZ TAHSİL FARKI GÖZETMEKSİZİN VERİN. YOKSA İSTEMİYORUZ”

Bir emekli polis, eylemde yaşananlara ilişkin şunları söyledi:

Tahminim o ki Sayın Cumhurbaşkanımızı yanlış bilgilendiriyorlar. İsteğimiz şudur: Aynı, eşit iş yaptığımız ve İçişleri Bakanlığı’na bağlanan jandarma teşkilatına verildiği gibi, tahsil farkı gözetmeksizin intibak yasasını çıkarıp 3600 ek göstergeyi 800’den başlamak üzere 800, 600, 1200, 2200, 3000… 3000’lere zaten verecekler ama orada bir katakulli var. 3000 olanlara 3600’ü vermek çok kolay. Bunu herkes yapar. Önemli olan o intibak yasasını çıkarın. Ortalama yaş 70. Kaç sene daha acaba o maaşı alabilecekler? Bu bizim basın açıklamamız değil. Sadece buradan Cumhurbaşkanımıza sesimizi duyurmak istedim. 3600 ek göstergeyi verecekseniz tahsil farkı gözetmeksizin verin. Yoksa istemiyoruz.





Basın açıklamasını yapmayacağız. Sebebini de söyleyeyim. Bizler, şanlı Türk polisi emeklileriyiz. Ama bu meydanda hak etmediğimiz muamelelerle karşılaştık. Ha eğer sorsanız herkes kendi işini yaptı. Diyecek bir şey var mı? Kamuoyunun taktirine bırakıyorum.

“POLİS EMEKLİLERİ HİÇBİR PARTİNİN ARKA BAHÇESİ DEĞİL”

Başka bir emekli polis ise şöyle konuştu:

Bu bir basın açıklaması değil. Yapmıyoruz, protesto ediyoruz. Bizim bayrak direğine astığımız pankartta ‘Vatan sana canım feda’ yazılıydı. Ama maalesef o bayrak direğinden onu söktüler.





Bayrak direğinin yanında üç tane direk var, onlar bayrak direği de değil. Oraya astığımız pankartta sadece bizim sosyal ve özlük haklarımız, 3600 ek gösterge talebimiz, masum bir talebimiz var. Ancak onu da söktürdüler. Unutmasın hiç kimse, polis emeklileri hiçbir partinin arka bahçesi değil ama polis teşkilatının ve polis emeklilerinin de oyu var. O sandıkta biz de oy kullanıyoruz.





Buradan şunu da söylemek gerekiyor ki o çalışan meslektaşlarımızın meslek büyükleriyiz. Affetmek bizim şanımızda var. Biz onları affediyoruz ve hoş görüyoruz.

“AĞZA ALINMAYACAK HAKARETLER İŞİTTİK. BİRKAÇ ARKADAŞIMIZI GÖZALTINA ALMAYA ÇALIŞTILAR”

Yaşananları anlatan emekli polisler ise şunları söyledi:

Niyazi Saymaz: Bursa’da ikamet etmekteyim. 13 yıldır emekliyim. Biz, anayasal hakkımız olmasına rağmen Ankara’da emekli arkadaşlarımızla buluşmak üzere yola çıktık. Bursa’dan, Antalya’dan, İzmir’den, Manisa’dan, Trabzon’dan, her taraftan emekli arkadaşlarımız buraya intikal etti. Biz, hükümetten zam istemiyoruz. Sadece ve sadece 3600 ek göstergemizi ve intihar eden arkadaşlarımızın durumlarını gündeme getirmek üzere burada toplandık. Emniyet teşkilatındaki şu anda görev yapan emniyet müdürleri, bizi maalesef hoşgörüyle karşılamadılar. Ne kadar emekli de olsak biz polisiz, ağza alınmayacak hakaretler işittik. Biz, buraya, işitmeyen kulaklara sesimizi duyurmaya geldik. Maalesef burada görev yapan polisler, bize zor kullanmaktan vazgeçmediler. Birkaç arkadaşımızı gözaltına almaya çalıştılar.

"SOSYAL VE ÖZLÜK HAKLARIMIZ İÇİN, BURADA GEÇİM SIKINTILARIMIZ ANLATMAK İÇİN BURADAYDIK"

İmdat Çiftçi: Gayet tabii biz de herkes gibi emekli maaşlarımızla geçinemiyoruz. Bizim geçim sıkıntımız var. Biz, halen aynı bakanlığa bağlı, aynı işi yapan, eşit işi yapan, Anayasa amir kurallarına göre aynı maaşı almayan bir meslek grubuyuz. Sıkıntılarımız çok fazla. Biz, sesimizi Sayın Cumhurbaşkanımız duysun, devlet yetkilileri duysun ve taleplerimizi dile getirmek için geldik. Oysaki biz, basın açıklaması yapacağımız alanda bayrak direğine ‘Vatan sana canım feda’ yazılı pankartımızı asmıştık. Biz terörist değiliz ama arkadaşlar o pankartı söktürdüler. Kimseyi itham etmek istemiyorum. 15 Temmuz’da da bunlar yaşandı. Yaşadık bunları. Ama biz, sosyal ve özlük haklarımız için, burada geçim sıkıntılarımız anlatmak için, güçlü sivil toplum kuruluşu olmak için, mesleki birlik dayanışması için buradaydık. Ama bunları daha konuşamadık.

“‘BEN KAFADAN 3600’Ü VERDİM’ DEMEKLE BU İŞLER OLMAZ. SADECE 3000 GÖSTERGEDEKİLER 3600’Ü ALIR”

Diğer bir emekli polis de yaşananlara ilişkin şöyle konuştu:

“Burada çok iyi niyetle toplanmıştık. Bayrak direğine astığımız, ‘Vatan sana canım feda’ pankartını bile söktürdüler. Amenna. Kural oysa, ‘bayrak direğine bir şey asılmaz’ deniyorsa biz buna da saygı duyduk. Peki meşale direğindeki pankartımızı niye söktürdüler? Üzerinde vatana, millete aykırı bir şey mi yazıyordu? Burada ortalama yaş grubu 60, 65, 70. Bunlara kalp krizi mi geçirteceksiniz? Burada yaptığımız nedir yani? Sadece istediğimiz şuydu: Meslekte bizden önceki abilerimiz, 800, 1100, 1200 göstergeden emekli maaşı alanlar var. Herkes 3000 ek göstergeden maaş almıyor ki. 3600 ek göstergeyi onlara versinler. Bakın, buradan hükümete sesleniyorum, o danışmalara; Sayın Cumhurbaşkanımızı yanlış bilgilendirmeyin lütfen. 1995 yılından beri astsubaylara verdiğiniz hakları istiyoruz. İşin özü bu. Tahsil fakı gözetmeksizin 3600 ek göstergeyi tüm emekli polislere istiyoruz. Bu bizim hakkımız. Ha bunun için de ne gerekiyor? Söyleyeyim. Danışmanlar belki Sayın Cumhurbaşkanımıza söylemiyor olabilirler. İntibak yasasının çıkması gerekiyor. Ben kafadan 3600’ü verdim demekle bu işler olmaz. Sadece 3000 göstergedekiler 3600’ü alır. Gerisi havayı alır. Biz bunun da farkındayız. Bunu öğretmenlere de yaptılar, onlar daha uyanamadı.”