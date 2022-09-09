IŞİD'in Türkiye'de yakalanan sözde üst düzey yöneticisi tutuklandı
Emniyet Genel Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'nın düzenlediği operasyonla Türkiye'de yakalanan IŞİD'in en önemli sözde üst düzey yöneticilerinden "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai, tutuklandı.
Radikal İslamcı terör örgütü IŞİD’ın Türkiye’de yakalanan en önemli sözde üst düzey yöneticilerinden ’Abu Zeyd/Üstad Zeyd’ kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ERDOĞAN DUYURMUŞTU
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkanlar ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerle gerçekleştirdiği söyleşide, Emniyet Genel Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MİT İstanbul Bölge Başkanlığı’nın IŞİD terör örgütüne yönelik önemli bir operasyona imza attığını ve IŞİD'in sözde en önemli üst düzey yöneticileri arasında yer alan 'Abu Zeyd/Üstad Zeyd’ kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai’nin Türkiye’de yakalandığını duyurmuştu.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Yakalanan şüpheli, Emniyet'teki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.
Savcılıkta verdiği ifadenin ardından 'anayasayı ihlal' suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe götürülen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak Marmara Cezaevi'ne gönderildi.
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