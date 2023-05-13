Aday olamadı ama ihaleyi kaptı

Yayınlanma: 13.05.2023 - 02:00

Güncelleme: 13.05.2023 - 02:00

Hatay’ın kırsalında yapılması planlanan “800 Deprem Konutu Yapımı” işi de 2 milyar 474 milyon TL’ye İmaj Altyapı Üst Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Öz Er-Ka İnşaat Turizm Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi’ne verildi.

İhaleyi alan iki şirketten Öz Er-Ka İnşaat’ın yönetimindeki Eşref Keleş 2018’deki genel seçimler için AKP’den Diyarbakır milletvekili aday adayı olmuştu. Aday gösterilmeyen Keleş’in şirketi 2012’den bu yana 30 kamu ihalesine imza attı.



