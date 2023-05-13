Aday olamadı ama ihaleyi kaptı
Seçime sayılı günler kala kamu ihaleleri hız kesmeden devam ediyor. Deprem bölgelerinde yaralar henüz sarılamamışken deprem konut ihaleleri de tanıdık isimlere veriliyor.
Hatay’ın kırsalında yapılması planlanan “800 Deprem Konutu Yapımı” işi de 2 milyar 474 milyon TL’ye İmaj Altyapı Üst Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Öz Er-Ka İnşaat Turizm Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi’ne verildi.
İhaleyi alan iki şirketten Öz Er-Ka İnşaat’ın yönetimindeki Eşref Keleş 2018’deki genel seçimler için AKP’den Diyarbakır milletvekili aday adayı olmuştu. Aday gösterilmeyen Keleş’in şirketi 2012’den bu yana 30 kamu ihalesine imza attı.
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