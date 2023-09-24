CHP'de Balıkesir ve Manisa Kongresi'nde sonuçlar belli oldu!

Yayınlanma: 24.09.2023 - 21:33

Güncelleme: 24.09.2023 - 21:33

Kurultay süreci devam eden CHP’de Manisa İl Kongresi'ni Grup Başkanı ve Genel Başkan Adayı Özgür Özel'i destekleyen Ferdi Zeyrek kazandı.

Zeyrek, 342 oy alırken eski İl Başkanı Semih Balaban 256 oy aldı.

ERDAN KÖYBAŞI BAŞKAN SEÇİLDİ

CHP Balıkesir İl Başkanlığının 38. Olağan Kongresi'nde Erden Köybaşı delegelerin oy çoğunluğunu alarak başkan seçildi.

Köybaşı, CHP Balıkesir 38. Olağan Kongresi'nde daha öncesinden partinin birçok kademesinde görev alan Ömür Mustafa Boyuer ile yarıştı. 323 delegenin oyunu alan Erden Köybaşı, il başkanı seçilirken rakibi Ömür Mustafa Boyuer ise 267 oyda kaldı.

"YEREL SEÇİMLERDE BALIKESİR'İ ALACAĞIZ"

CHP Balıkesir İl Başkanlığı 38'nci Olağan Kongresine CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ile CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka katıldı.

Kongrede Divan Başkanlığı görevini yürüten CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, yerel seçimlerin önemine değinerek, "Cumhuriyetimizin 100'ncü yılındayız ve Cumhuriyetimizle aynı yaşta olan Cumhuriyet Halk Parti'mizin de 100'ncü yılını kutluyoruz. Bizim için büyük bir onur ve biz bu davanın insanlarıyız. Nedir bu dava? Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün iki büyük eserim dediği, birisi Türkiye Cumhuriyeti, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi dediği partimize ve aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'ne sonuna kadar sahip çıkmaktır bu dava. 14 ve 28 Mayıs'taki seçimlerde büyük emek verdik. Hepinizin emeklerine sağlık, hepinizin ellerine sağlık. Seçimlerden sonra yeni bir sürece doğru ilerliyoruz. Önümüzde yerel seçimler var. 190 günden az bir sürekaldı. Onun için birlik ve beraberlik içerisinde, herkesi kucaklayarak, kimseyi ayırmadan inşallah Balıkesir'imize Büyükşehir Belediyesini kazandıracağız" diye konuştu.