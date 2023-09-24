CHP İstanbul’da yarış iki isim arasında geçecek: Gözler Kemal Kılıçdaroğlu'nda

CHP'de gözler 8 Ekim'de yapılacak İstanbul İl Kongresi'ne çevrildi. En çok delegeye sahip ilde örgütün yeni başkanının belirleneceği kongre öncesi ilk aday Özgür Çelik oldu. İstanbul'a gelen CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun işaret edeceği ismin ise pazartesi ya da salı günü belli olması bekleniyor.

Nagihan Yılkın
Yayınlanma: 24.09.2023 - 14:23
CHP İstanbul’da yarış iki isim arasında geçecek: Gözler Kemal Kılıçdaroğlu'nda
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CHP 5 Kasım’da yapılacak büyük kurultay öncesi il kongrelerinden çıkan sonuçlar merakla bekleniyor. Kongrelerdeki yarış ise ‘değişimciler’ ve ‘genel merkezciler’ arasında yaşanıyor. Tartışmalı geçen ve ‘genel merkezci’lerin kazandığı İzmir kongresinin ardından dün Ankara’da da genel merkez’e yakın olan Ümit Erkol il başkanı olarak seçildi.

Partide gözler diğer yandan da en çok delegeye sahip olan İstanbul'a çevrildi. Değişimcilere yakın olduğu belirtilen CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik, 25’i aşkın ilçe başkanıyla birlikte dün bir açıklama yaparak il başkanlığına adaylığını duyurdu.

İlk adayın belli olmasının ardından genel merkezin adayının kim olacağı merak edilirken bugün dile getirilen bir iddia da tartışma konusu oldu. Buna göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Merkezi, İl Başkanlığı konusunda Özgür Çelik ismi üzerinde uzlaştı. Ancak 'değişimciler', kesin bir dille bu iddiayı yalanladı.  CHP Genel Merkezi'ndeki kurmaylardan edinilen bilgide de bunun mümkün olmadığı vurgulandı.

KILIÇDAROĞLU İSTANBUL'DA

Öte yandan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün bazı temaslarda bulunmak üzere İstanbul’a geldi. Kılıçdaroğlu’nu havalimanında çok sayıda il, ilçe yöneticisi ve partili karşıladı. 

Kılıçdaroğlu’nun yapacağı temasların ardından işaret edeceği adayın ise pazartesi ya da salı İstanbul İl Başkanlığı'nda açıklama yapması bekleniyor.

Çekişmeli geçeceği öngörülen ve en fazla delegenin oy kullanacağı CHP İstanbul İl Kongresi ise 8 Ekim’de Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak.


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