'Adaylık için AKP desteği' iddiası: Muharrem İnce suç duyurusunda bulunacak

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 09:46

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 09:55

Avrasya Araştırma’nın sahibi Kemal Özkiraz, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için AKP teşkilatlarının organize olduğunu öne sürdü.

Özkiraz, iddiasına örnek olarak da AKP Beykoz İlçe Başkanlığı’nın İnce’nin adaylığı için 100 bin imza toplanması amacıyla otobüs kaldırmayı planladığı iddiasına dair görüntü paylaştı.

Bunun üzerine Muharrem İnce Özkiraz’a sert tepki gösterip yazışmanın sahte olduğunu savunarak, suç duyurusunda bulunacağını belirtti.

İnce şu ifadeleri kullandı:

“Kemal Özkiraz’ın ve CHP trollerinin yayınladığı görseller, tıpkı Özkiraz’ın akrabasının doktorluğu gibi sahte. Bu sahte belgeleri hazırlayan, yayan ve manipülasyon yapmaya çalışan alçaklar hakkında suç duyurusunda bulunacağız. FETÖ yöntemleriyle sahte belge düzenleyen bu yeni tip fetöcülerle Silivri mahkemelerinde olduğu gibi mücadele edeceğiz.”

AKP İLÇE BAŞKANI DA DAVA AÇIYOR

İddiaya ilişkin AKP Beykoz İlçe Başkanı Muhammed Hanefi Dilmaç'tan da bir açıklama geldi. Twitter hesabından açıklama yapan Dilmaç, "bazı sosyal medya hesaplarından ahlaksızca tezgahlanan yalan ifadelerle kendisine aitmiş gibi yazılan sözlerin yayılmaya çalışıldığını" belirtti.

Muhammed Hanefi Dilmaç, paylaşımında konuya ilişkin Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesine de yer verdi.

Dilekçede, "sosyal medyada sahte yazışmalarla Dilmaç özelinde AK Parti Beykoz İlçe Başkanlığınca Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığı için imza toplama çalışması yapıldığı izleniminin verilmeye çalışıldığı" kaydedilerek, söz konusu paylaşımlarda bulunanlar hakkında ''halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, hakaret, özel belgede sahtecilik, kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme'' suçlarından soruşturma başlatılması talep edildi.