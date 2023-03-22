Son ankette dikkat çeken fark: Seçim ilk turda bitiyor mu?

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne haftalar kala gözler yeniden anketlere çevrildi. Son olarak Avrasya Anket Başkanı Kemal Özkiraz'ın açıkladığı anket sonuçlarına göre, seçimin ilk turunda Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın önünde görünüyor. İkinci tura kalması halinde ise Kılıçdaroğlu yüzde 57 ile seçimi kazanıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 09:10
Son ankette dikkat çeken fark: Seçim ilk turda bitiyor mu?
Abone Ol google-news

Seçime sayılı günler kaldı. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 14 Mayıs seçimlerine yönelik açıkladığı seçim takvimi işlemeye başladı.

Bu süreçte adaylık başvuruları ve 'ittifak' ziyaretleri hız kazanırken; bir taraftan seçim anketleri de yakından takip ediliyor.

Son olarak Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, 12-17 Mart 2023 tarihleri arasında 2 bin 560 katılımcı ile Cati Nuts 2 yöntemi kullanarak gerçekleştirdiği anketinin sonuçlarını paylaştı.

DİKKAT ÇEKEN FARK

'Bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?' sorusunda çıkan oranlar şöyle:

Kemal Kılıçdaroğlu: 53.5

Recep Tayyip Erdoğan: 39.7

Ankette ayrıca Kılıçdaroğlu ile Erdoğan’ın 2. tura kalması durumunda yüzde kaç oy alacağı da soruldu.

Buna göre: Kılıçdaroğlu yüzde 57

Erdoğan yüzde 43 oranında oy alıyor.

Avrasya Araştırma’nın anketine göre ittifak oy oranları da şöyle: Millet İttifakı yüzde 46,7; Cumhur İttifakı yüzde 36,3; Emek ve Özgürlük İttifakı yüzde 11,8; diğer ittifaklar yüzde 5,2.


seçim anketi ANKET anket sonuçları Avrasya Avrasya Araştırma

İlgili Haberler

Seçim öncesi dikkat çeken analiz... Yayında anlattı: 'Son 20 yılda ilk kez...'

Seçim öncesi dikkat çeken analiz... Yayında anlattı: 'Son 20 yılda ilk kez...'
Hükümet seçim öncesi son bir kredi dalgası hazırlığında

Hükümet seçim öncesi son bir kredi dalgası hazırlığında
AYM, HDP'nin 'sözlü savunma seçim sonuna bırakılsın' talebini yarın değerlendirecek

AYM, HDP'nin 'sözlü savunma seçim sonuna bırakılsın' talebini yarın değerlendirecek

En Çok Okunan Haberler