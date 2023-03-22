Son ankette dikkat çeken fark: Seçim ilk turda bitiyor mu?

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 09:10

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 09:11

Seçime sayılı günler kaldı. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 14 Mayıs seçimlerine yönelik açıkladığı seçim takvimi işlemeye başladı.

Bu süreçte adaylık başvuruları ve 'ittifak' ziyaretleri hız kazanırken; bir taraftan seçim anketleri de yakından takip ediliyor.

Son olarak Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, 12-17 Mart 2023 tarihleri arasında 2 bin 560 katılımcı ile Cati Nuts 2 yöntemi kullanarak gerçekleştirdiği anketinin sonuçlarını paylaştı.

DİKKAT ÇEKEN FARK

'Bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?' sorusunda çıkan oranlar şöyle:

Kemal Kılıçdaroğlu: 53.5

Recep Tayyip Erdoğan: 39.7

Ankette ayrıca Kılıçdaroğlu ile Erdoğan’ın 2. tura kalması durumunda yüzde kaç oy alacağı da soruldu.

Buna göre: Kılıçdaroğlu yüzde 57

Erdoğan yüzde 43 oranında oy alıyor.

Avrasya Araştırma’nın anketine göre ittifak oy oranları da şöyle: Millet İttifakı yüzde 46,7; Cumhur İttifakı yüzde 36,3; Emek ve Özgürlük İttifakı yüzde 11,8; diğer ittifaklar yüzde 5,2.