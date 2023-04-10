Adaylıktan çekilmişti: İYİ Partili Aytun Çıray'dan 'Kılıçdaroğlu' vurgusu

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 03:00

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 03:00

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, önceki akşam sosyal medyadan yaptığı açıklamada millitvekili adaylığından feragat ettiğini belirterek “İzmir’de Saygıdeğer Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı olması ve kriz sonrası baraj altına düşen oylarımızı yükseltmek için çok çalışacağım. Yaşasın Atatürk!” dedi.

Çıray, iletiler hakkında Cumhuriyet’e konuştu.

Çıray, şunları söyledi: “Kemal Bey’in Cumhurbaşkanı olması gerekiyor. Bu açıklamayı yapma nedenim, İYİ Parti yöneticilerini uyarmak istemem. Anketlerde oyumuzun düştüğünü görüyoruz, hayal dünyasında yaşamamalıyız. Kazanabilmek için İYİ Parti’nin performansını artırması gerekiyor.”