Adaylıktan çekilmişti: İYİ Partili Aytun Çıray'dan 'Kılıçdaroğlu' vurgusu
Sosyal medya hesabından paylaştığı iletiyle milletvekilliği adaylığından feragat ettiğini söyleyen İYİ Partili Aytun Çıray, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada "Kemal Bey’in Cumhurbaşkanı olması gerekiyor. Bu açıklamayı yapma nedenim, İYİ Parti yöneticilerini uyarmak istemem" dedi.
İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, önceki akşam sosyal medyadan yaptığı açıklamada millitvekili adaylığından feragat ettiğini belirterek “İzmir’de Saygıdeğer Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı olması ve kriz sonrası baraj altına düşen oylarımızı yükseltmek için çok çalışacağım. Yaşasın Atatürk!” dedi.
Çıray, iletiler hakkında Cumhuriyet’e konuştu.
Çıray, şunları söyledi: “Kemal Bey’in Cumhurbaşkanı olması gerekiyor. Bu açıklamayı yapma nedenim, İYİ Parti yöneticilerini uyarmak istemem. Anketlerde oyumuzun düştüğünü görüyoruz, hayal dünyasında yaşamamalıyız. Kazanabilmek için İYİ Parti’nin performansını artırması gerekiyor.”
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