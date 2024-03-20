ADD Genel Başkanı’ndan Güner’e destek ziyareti

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, CHP Çankaya Belediye Başkan adayı Hüseyin Can Güner’i ziyaret etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.03.2024 - 17:28
ADD Genel Başkanı’ndan Güner’e destek ziyareti
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Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, CHP Çankaya Belediye Başkan adayı Hüseyin Can Güner’i Seçim Koordinasyon Merkezi’nde ziyaret etti.

Güner, ADD’nin Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda hareket eden, Türkiye'nin çağdaş, demokratik ve ilerici bir toplum olma hedefine katkıda bulunduğunu söyleyerek önemini vurguladı. Bozkurt ise, bir sonraki ziyaretinin Çankaya Belediyesi'nde, Belediye Başkanlığı makamında gerçekleşmesini istediğini ifade etti. Bozkurt, Güner'in tüm ekibine başarılar dileyerek, desteğin sürekli olacağını söyledi.

ÇANKAYA BELEDİYESİ İLE ADD ARASINDA İŞ BİRLİĞİ

Güner, “Geçmişten bugüne üstlendiği misyonla, geleceğe yönelik vizyonuyla, Türkiye’de Gazi Mustafa Kemal’in devrimlerinin yaşamasını sağlayacak, yeni nesillere de miras bırakacak çok önemli bir kurumumuz” diyerek önümüzdeki süreçte Çankaya Belediyesi’nin ADD ile ortak akıl çerçevesinde iş birliği yapacağını belirtti.   


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