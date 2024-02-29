Hüseyin Can Güner Çiğdem Mahallesi Seçim Bürosu Açılışında Konuştu: İktidarın tahrip ettiği yaşamı biz onaracağız

Cumhuriyet Halk Partisi Çankaya Belediye Başkan Adayı Hüseyin Can Güner Çiğdem Mahallesi’nde seçim ofisi açılışına katıldı. Seçim ofisi açılışında sanatçı Bedük'ün bestelediği seçim şarkısı da tanıtıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.02.2024 - 21:27
Hüseyin Can Güner Çiğdem Mahallesi Seçim Bürosu Açılışında Konuştu: İktidarın tahrip ettiği yaşamı biz onaracağız
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