ADD, Kılıçdaroğlu'na ‘Yeniden Atatürkçü Düşünce Manifestosu’nu anlattı

23 Ağustos 2022 Salı, 04:00

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) yönetimi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. Görüşmede ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt ile yönetim kurulu üyeleri yer aldı. Bozkurt, derneğin 23 Nisan’da açıkladığı “Yeniden Atatürk Cumhuriyeti Manifestosu”nu Kılıçdaroğlu’na sunduklarını belirtti. Kılıçdaroğlu ile ülke sorunları üzerine sohbet ettiklerini anlatan Bozkurt, “Manifestomuzda önerdiğimiz Türkiye’nin ihtiyacı olan yönetim anlayışını sayın genel başkanla görüştük. Önümüzdeki dönemde inşallah bu iktidardan kurtulacağız ama yeni dönemdeki eğitim, ekonomi, sağlık, dış politika nasıl olacak? Manifestomuzda bunlar üzerine çözüm önerilerimizi sunduk” dedi.

KURUCU FELSEFE VURGUSU

“Yeniden Atatürk Cumhuriyeti” kavramının detayını anlattıklarını da dile getiren Bozkurt, şunları söyledi: “Sayın genel başkana özellikle bunu açıkladık. Tabii ki 1920’lere, 30’lara dönelim demiyoruz. Öyle bir şey mümkün değil. Biz, o günün kuruluş felsefesini ve kurucu kadroların felsefelerini günümüze taşıyıp 21. yüzyıl koşullarına uyarlamayı kast ediyoruz. Görüşmede, yeniden üretim ekonomisine, laik eğime, toplumcu sağlığa, onurlu dış politikaya ve yeniden milletin ordusu olan bir Türk Silahlı Kuvvetleri’ne dönüş gerektiğini konuştuk.”

Kılıçdaroğlu’nun manifestoyu olumlu karşıladığını ve talepleri not aldığını da kaydeden Bozkurt, “Uygulamada ne olur, zamanla göreceğiz. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den de randevu istedik, ona da manifestomuzu sunacağız. Genel başkanlara, Türkiye’nin önümüzdeki dönem ihtiyacının, bütün milleti kucaklayacak bir iktidar programının olduğunu düşünüyoruz ve genel başkanlara da bu düşüncemizi aktarmaya çalışıyoruz” diye konuştu. Bozkurt, “6’lı masanın tüm liderlerini ziyaret edip, etmeyeceklerine” ilişkin soruya ise “CHP ve İYİ Parti başta olmak üzere, diğer partilerle de görüşmelerimiz olabilir” yanıtını verdi.