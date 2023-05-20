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ADD kuruluşunun 34. yılını kutladı

19 Mayıs 1989’da, arasında yazarlarımız Prof. Dr. Muammer Aksoy, Prof. Dr. Bahriye Üçok ve Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu'nun da bulunduğu isimler tarafından kurulan Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), 34. kuruluş yıldönümü kutladı.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 20.05.2023 - 03:00
ADD kuruluşunun 34. yılını kutladı
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Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), 34. kuruluş yıldönümünü dün Ankara’da kutladı. Osman Ağa Konağı’nın yeni genel merkez binası olarak açılışının da yapıldığı törende sık sık “Mustafa Kemal’in askerleriyiz”, “Türkiye laiktir laik kalacak” sloganları atıldı.

Törende konuşan ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, “Bu dernek, Atatürk’ü sevenler, övenler, Atatürk’ten geçinenler derneği değil, Muammer Aksoy’u kurulduktan 7 ay sonra kahpece şehit vermiş bir dernek” dedi. Türkiye’nin kurtuluş yolunun Kemalizm olduğunu söyleyen Bozkurt, “Yeniden Atatürk Cumhuriyeti’ne kavuşmakta kararlıyız. Bu yolda can vermeye hazırız” diye konuştu.

Bozkurt, “Bu karanlıktan kurtulmak için bir fırsat daha var. 19 Mayıs’ı arzu ettiğimiz arzuyla kutlayamıyoruz ama 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı o coşkuyla kutlayacağız. Hepinizi seçimde sandıkları sabaha kadar beklemeye ve o sandıklardan arzu ettiğimiz sonucu çıkarmaya davet ediyorum. Çünkü ‘Keşke Yunan kazansaydı’ diyen hainleri baş tacı edenlere bu memleketi daha fazla bırakamayız, bırakmamalıyız. 28 Mayıs akşamını düğün akşamı yapalım” ifadelerini kullandı.


ADD ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt Atatürkçü Düşünce Derneği

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