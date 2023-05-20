ADD kuruluşunun 34. yılını kutladı

Yayınlanma: 20.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 20.05.2023 - 03:00

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), 34. kuruluş yıldönümünü dün Ankara’da kutladı. Osman Ağa Konağı’nın yeni genel merkez binası olarak açılışının da yapıldığı törende sık sık “Mustafa Kemal’in askerleriyiz”, “Türkiye laiktir laik kalacak” sloganları atıldı.

Törende konuşan ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, “Bu dernek, Atatürk’ü sevenler, övenler, Atatürk’ten geçinenler derneği değil, Muammer Aksoy’u kurulduktan 7 ay sonra kahpece şehit vermiş bir dernek” dedi. Türkiye’nin kurtuluş yolunun Kemalizm olduğunu söyleyen Bozkurt, “Yeniden Atatürk Cumhuriyeti’ne kavuşmakta kararlıyız. Bu yolda can vermeye hazırız” diye konuştu.

Bozkurt, “Bu karanlıktan kurtulmak için bir fırsat daha var. 19 Mayıs’ı arzu ettiğimiz arzuyla kutlayamıyoruz ama 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı o coşkuyla kutlayacağız. Hepinizi seçimde sandıkları sabaha kadar beklemeye ve o sandıklardan arzu ettiğimiz sonucu çıkarmaya davet ediyorum. Çünkü ‘Keşke Yunan kazansaydı’ diyen hainleri baş tacı edenlere bu memleketi daha fazla bırakamayız, bırakmamalıyız. 28 Mayıs akşamını düğün akşamı yapalım” ifadelerini kullandı.