ADD’den seçim öncesi manifesto: Bu düzen değişmeli

Yayınlanma: 22.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 22.04.2023 - 03:00

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), 14 Mayıs seçimleri öncesi cumhurbaşkanı ile milletvekillerine yönelik “Yeniden Atatürk Cumhuriyeti” manifestosu yayımladı. Manifestoda “Türkiye Cumhuriyeti, tarihin ilk antiemperyalist ulusal bağımsızlık savaşının kan ve ateş deryasından doğmuş, Batı’nın 150 yılda yapabildiği devrimleri 15 yıla sığdırarak dünyadaki saygın yerini almış büyük bir devlettir. Büyüklüğüne yaraşır yönetilmelidir. Devlet yetkisi kullanırken namuslu olacağından emin olunmayan kişilerin kamuda görev almasına asla izin verilmemelidir” ifadeleri kullanıldı.

"TUZAĞA DÜŞMEMELİ"

Atatürk’ün “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir” tanımına dikkat çekilen açıklamada “Emperyalizmin ‘böl, yönet’ taktiği güdümlü mikro milliyetçilik ve mezhepçilik tuzaklarına düşülmemeli, emperyal güçlerle işbirlikçilerinin kadim federasyon özlemlerine güç veren arayışlara itibar edilmemeli. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı siyasi beklentilerle dağıtılmamalı, üniter ulus devletimiz gözümüz gibi korunmalıdır” ifadeleri kullanıldı.

Meclis’i alan bir yönetim sistemi kurulmasına dikkat çekilen manifestoda, “Kamuda laik Cumhuriyet ve üniter ulus devlet karşıtı kadrolaşmaya izin verilmemeli. Üniversitelerimizin bilimsel ve idari özerkliği tartışmasız demokratik bilim yuvaları olacağı bir üniversite reformu ivedilikle yapılmalı, YÖK kapatılmalı. Cumhuriyetimiz antiemperyalist ve tam bağımsızlıkçı kuruluş ayarlarına dönmeli” denildi.

Manifestoda, “Dünyanın en bereketli topraklarında, dünyanın en özverili, en çalışkan, en vatansever halkını açlığa mahkûm eden bu düzen değişmeli” vurgusu yapıldı.