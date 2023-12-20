ADD'den Yusuf Tekin tepkisi: Yargı mutlaka gereğini yapmalı

Yayınlanma: 20.12.2023 - 12:58

Güncelleme: 20.12.2023 - 12:58

ADD’den yapılan açıklamada, “Tarikat ve cemaatlar, 677 sayılı yasa ile 1925 yılında kapatılmış olup, yasadışıdırlar. Dayatılan, apaçık bir karşıdevrimdir. Son müfredat değişikliği ve ÇEDES derhal geri çekilmeli. İşlenen; anayasayı tebdil, tağyir ve ilga suçudur. Bağımsız yargı gereğini yapmalı” denildi.

Konuyla ilişkin suç duyurusunda bulunan ADD’nin ifadesinde şu açıklamalar yer aldı:

“Yasa ve anayasamızın yasakladığı tarikat ve cemaatleri, sivil toplum örgütleri olduklarını söyleyerek meşrulaştırarak anayasayı tebdil, tağyir, ilga suçu işleyen, ettiği yemini çiğneyen AKP’li Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında suç duyurusunda bulunduk. Ayrıca Şeyh Sait’in torunu Mehmet Kasım Fırat hakkında ayrı ayrı suç duyurusunda bulunan Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında kanuna muhalefet ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçlarından dava açılması istendi."