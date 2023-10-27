ADD'den Ankara'da Laik Cumhuriyet buluşması

Yayınlanma: 27.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 27.10.2023 - 03:00

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Cumhuriyetin 100. yıldönümü nedeniyle başkentte yarın “28 Ekim Laik Cumhuriyet Büyük Ankara Buluşması” düzenleyecek.

Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde saat 13.30’da yapılacak etkinlik kapsamında gazetemizin yazarları Işık Kansu ve Ataol Behramoğlu, Cumhuriyet Kitapları’nın yazarları Celal Binzet, Hüner Tuncer ve Mustafa Gazalcı, kitaplarını imzalayacak. Söyleşiler ise saat 15.00’te başlayacak.

AÇILIŞ BOZKURT’TAN

ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt’un konuşmasıyla başlayacak programda Yenimahale Belediye Başkanı Fethi Yaşar, ÇYDD Genel Başkanı Ayşe Yüksel, Birleşik Kamu İş Başkanı Mehmet Yeşildağ ve Sanatçılar Birliği Sözcüsü Ataol Behramoğlu konuşma yapacak.

Programa sanatçılar; Melike Demirağ, Ahmet Kanneci, Erkan Öztan, Faruk Demir, Hülya Kazan, Fatih Kayhan, Elif Önal, Arda Erdem, Haluk Çetin, Erhan Doğan, Meftun Yetiş, Gülhan Tabak, Ali Nihat Yavşan, Figen Çakmakoğlu, Tevfik Kızgınkaya, Zeynep Yadigaroğlu, Öykücan Yavşan ve Koro Felix de katılacak.