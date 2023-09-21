ADD'den bilim ve laiklik çağrısı

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), öğrencilerin açlık, sefalet ve cehalete mahkûm edilemeyeceğini vurgulayarak 4+4+4 sistemi ile ÇEDES’ten vazgeçilmesi için çağrıda bulundu.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 21.09.2023 - 03:00
ADD'den bilim ve laiklik çağrısı
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Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), öğrencilerin açlık, sefalet ve cehalete mahkûm edilemeyeceğini vurgulayarak 4+4+4 sisteminden vazgeçilmesi, ÇEDES’in iptal edilmesi, 12 yıllık kesintisiz, ücretsiz, laik ve bilimsel eğitim sisteminin yaşama geçirilmesi çağrısı yaptı.

ADD, yeni eğitim öğretim yılı başlarken eğitimde yaşanan sıkıntılara dikkat çeken bir açıklama yaptı. “Çocuklarımız açlık, sefalet ve cehalete mahkûm edilemez” başlığıyla yapılan açıklamada, çocukların yolsuzluk ve ekonomik kriz kaynaklı açlık ve sefalet yaşadığı, dinselleştirilen eğitim sisteminin yarattığı cehaletin pençesinde kıvrandığı belirtildi. 

Ailelerin, çocukların barınma, beslenme ve giyinme gibi temel gereksinimlerini dahi karşılayamadığı vurgulanan açıklamada, “Bakanlık, laik Cumhuriyet düşmanı kimi tarikat-cemaat vakıf ve dernekleriyle protokoller imzalıyor, değerler eğitimi dediği, ÇEDES adı verdiği bilim dışı uygulamalarla okullarımıza imamlar, vaizler atıyor, sarıklı, cüppeli, çarşaflı, peçeli kişilerin eğitimci sıfatıyla körpe beyinlere rol model olarak sunulmasına olanak sağlıyor. Siyaset kurumunun devlete ve topluma musallat olan bu çağdışı yapılanma ve uygulamalara tepkisizliği ise yürekleri yakıyor” ifadeleri kullanıldı.


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