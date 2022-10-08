ADD'den Mudanya açıklaması: 'Zaferi kabullenmek zorunda kaldılar'
Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), 11 Ekim 1922’de imzalanan Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın 100. yılı nedeniyle bir açıklama yayımladı.
Açıklamada, Kurtuluş Savaşı’nın ilk meyvesinin bu ateşkesle alındığı belirtildi. “1699 Karlofça Antlaşması’ndan itibaren Türk ulusu, 223 yıl boyunca hiçbir görüşme masasından başı dik kalkamamıştı. Oysa şimdi İsmet Paşa emperyalizmi masada da yeniyordu” denilen açıklamada, “bazı tarih cahillerinin Kurtuluş Savaşı’nı ‘Yunan Harbi’ diyerek basitleştirmeye çalıştığını ancak Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın, Türk ulusunun Batı emperyalizmi ile kanlı ve kesin hesaplaşmasının taraflarını apaçık gösterdiği” belirtildi.
Açıklamada, “Masanın başkanlık makamındaki Ankara Hükümeti temsilcisi İsmet Paşa’nın karşısında oturanlar İngiliz Temsilcisi General Harrington, Fransız Temsilcisi General Charpy ve İtalyan Temsilcisi General Mombelli’dir. Emperyalizm tarafından Anadolu’ya sürülen Yunanistan temsilcisi Mazarakis ise Türk tarafı katılmasını kabul etmediğinden açığa demirleyerek savaş gemisinde bekledi” denildi.
‘KEMALİSTLERE YENİLDİLER’
Dokuz gün süren sert anlaşmaların ardından “amaçları Türkleri Asya’ya sürmek ya da yok etmek olan emperyalistleri teslim aldığı” vurgulanan açıklamada, “İzmir’in kurtuluşundan Mudanya Mütarekesi’ne kadar geçen bir ayda ilerleyişini sürdüren Türk ordusu, mütarekenin ardından Anadolu’da işgal altında bulunan bölgeleri, Misakı Milli kararlarına uygun olarak işgalden kurtardı. 15 Ekim 1922’de yürürlüğe giren mütareke uyarınca Doğu Trakya 15 gün içinde boşaltıldı, 30 gün içinde Türk makamlarına devredildi. İstanbul ve Boğazlar da mülki idaremizce teslim alındı” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, yenilmez denilen emperyalistlerin Kemalistlere yenildiği kaydedilerek, “‘Eşkıya’ dedikleri Mustafa Kemal Paşa önderliğindeki Türk ulusunun zaferini kabullenmek zorunda kaldılar” denildi.
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