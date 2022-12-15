ADD'den muhalefet partilerine çağrı: 'Genel Kurul görüşmelerine katılmamaya davet ediyoruz'

15 Aralık 2022 Perşembe, 15:29

AKP’nin hazırladığı “türban serbestisi” ve “ailenin korunmasını içeren” iki maddelik Anayasa değişikliği teklifinin ocak ayında Anayasa Komisyonu’na, şubatta ise TBMM Genel Kurulu’na gelmesi bekleniyor.

Söz konusu düzenlemenin mevcut anayasanın 10. maddesinde yer alan “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir” ilkesine aykırı olduğu belirtiliyor.



Atatürkçü Düşünce Derneği de söz konusu Anayasa değişikliği teklifi hakkında bir açıklama yaptı.

Yazılı açıklamasında, "TBMM’de görev yapan muhalefet partilerine çağrımızıdır" denilerek şunlar kaydedildi:

"Bilindiği üzere AKP, TBMM grubunun tüm milletvekillerinin imzası ile verdiği Anayasa değişikliği önerisi meclis gündemindedir. Öneri incelendiğinde, “başörtüsüne özgürlük” görünümü altında bambaşka kurallar, 100 yıldır dış ve iç olumsuz güçlerin Laik Cumhuriyetimizi bir Din Devletine dönüştürme gayretlerine destek olabilecek tehlikeler içerdiği görülmektedir.

"KAOSA YOL AÇACAK"

Kabul edilip yürürlüğe girmesi durumunda, büyük bir kaosa yol açacaktır bu teklif. Ulusal bütünlüğümüzü ve iç barışımızı zedeleyecektir. Devletimizin laik niteliğini, Anayasamızın tek eşlilik kuralını, devrim yasalarını, devrim yasalarını koruma altına alan Anayasamızın 174. maddesini işlevsiz bırakacak, yok hükmüne düşürecektir.

Her biri Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı kalacağına, Anayasaya sadakatten ayrılmayacağına namus ve şerefi üzerine ant içmiş sayın milletvekillerinin böyle vahim bir yanlışa izin vereceklerine inanmak istemesek de tüm muhalefet partilerinin değerli Genel Başkan, yönetim ve milletvekillerini bu öneriye asla destek vermemeye, Genel Kurul görüşmelerine katılmamaya davet ediyoruz"